Olyan válsággyűrűbe kerültünk, hogy már az arany is elértéktelenedik

Bár az év elejéhez képest még 20 százalékkal drágább az arany, de már gyorsan erodálódni kezdett az értéke és a trend is azt mutatja, hogy egyre inkább lejjebb megy a kurzusa. A nemesfém hagyományos menedéke a biztonságot kereső befektetőknek, de 2020 arra is képes volt, hogy volatilissá tegye az aranyat, ami majdnem lehetetlennek tűnt eddig.

A hónap elején még meredeken emelkedett, december 9-től kezdve viszont folyamatosan veszít értékéből az arany, így pénteken délután 1 órakor már benézett a kritikusnak tekinthető unciánkénti 1840 dolláros szint alá. Ha valaki csak felületesen néz rá a grafikonokra, azt láthatja, hogy ez még így is majdnem 20 százalékkal magasabb kurzus, mint volt tavaly januárban, azonban az elmúlt hetek, hónapok változásai egy dologra mutatnak: erősen ingadozó befektetéssé vált az arany.

A menedékfém ára decemberben még meghaladja a 3 százalékot, de több mint 10 százalékkal elmaradnak az augusztusi rekordmagasságtól. Ekkor a járvány miatt felerősödtek a félelmek a tőzsdéken, valamint az amerikai elnökválasztást próbálták árazni a piacokon, aminek akkor még nem volt ismert a végkimenetele, 2020-ban pedig a legbiztosabbnak gondolt forgatókönyvekkel sem mer senki tervezni. A piacokon ezért augusztusban mindenki egy biztonságosnak hitt terméket keresett és az örök klasszikus aranynál kötött ki.

A járvány és a republikánusok fertőzik a piacot

A befektetők hajlamosak fizikailag is megvásárolni a fémet, ha idegesek a globális gazdaság kilátásai vagy a geopolitikai események, például a választások miatt. De 2020 másik nagy, egész világot érintő és meghatározó eseménye, a koronavírus-járvány itt sem úgy működik, mint egy átlagos gazdasági válság motorja: naponta változnak a forgatókönyvek arról, hogy hogyan is alakulnak a fertőzésszámok, mennyire hatásosak az oltási programok az új vakcinákkal, egyáltalán mikor juthat az el a tömegekhez. Vagyis biztosat nem lehet tudni a jövőről, márpedig a tőzsdéken és a pénzpiacokon ezt árazzák.

Az áresés alapján most a befektetők egy része - látva a brit oltási programot - abból indulhat ki, hogy sikeres lehet a harc a járvány visszaszorításáért, ami gazdasági növekedést vetít előre. A vezető gazdaságok - az Egyesült Államok és az Európai Uniós leginkább - újabb mentőcsomagokról döntött vagy dönt a közeli jövőben, amitől sokat várhatnak a piacokon. Viszont az még nem látható, hogy milyen is lesz az átállás egy Joe Biden vezette adminisztrációra.

A kereskedők arra számítottak, hogy egy "kék hullám" söpör végig az Egyesült Államok választásán, amelyben Biden győzelme mellett a demokraták megszerzik a szenátus irányítását is. Végül ez nem történt meg, így az ellenzékbe került republikánusokon is át kell majd verni az ösztönző programokat, hosszas és bizonytalan kimenetelű tárgyalásokra lehet számítani (sőt a CNBC szerint már élésben is láthatók). Ha valami, akkor éppen ez, felfelé kellene, hogy hajtsa az arany árát, de most pont ellenkező irányba haladunk.

Ennek oka, hogy a pénzemberekkel azzal számoltak, hogy ha a Demokrata Párt teljesen átveszi a Kapitóliumot, akkor komoly gazdasági mentőcsomagokat dobnak ki januárban, valamint több stimulust kapnak a vállalkozások és a magánemberek is, ez pedig a közgazdasági papírforma szerint beindítaná az inflációt is. Vagyis ebben a helyzetben a gazdasági fellendülés önmagában gyengítette volna az aranyat, viszont az infláció miatt felértékelődött volna, ami növelte volna a keresletet a fém iránt.

Kiigazodni sem lehet

Ehelyett a republikánusok jobban teljesítettek, mint azt sok elemző várta, vagyis a szenátus egyelőre maradt a republikánusoknak, bizonytalanságot növelő tényezőként pedig mindkét Georgia állambeli szenátori posztot új választáson osztják ki. A befektetők elemzik ezeket a versenyeket, a koronavírus-esetek számának növekedését és a Washingtonban zajló költségvetési vitákat. Ez pedig már olyan sok tényező, hogy elég lett ahhoz, hogy az arany se jó, se rossz befektetésnek ne tűnjön.

"Minden bizonnyal ezt a volatilitást látjuk majd legalább 2021 első negyedévében" - mondta Tai Wong, a Montreal-i Bank vezetőelemzője a WSJ-nek.

Az arany sötét jövőképe és jelenlegi bizonytalan helyzete miatt a fedezeti alapok és más spekulatív befektetők csökkentették az elmúlt hetekben a magasabb árakra vonatkozó várakozásaikat. Ennek hatására dollármilliárdok áramlottak ki a legnagyobb arany tőzsdén forgalmazott alapokból, például az SPDR aranyrészvényekből. Ez megfordulást jelent az év elejéhez képest, amikor a tetemes beáramlás lendületet adott az aranyárfolyam emelkedésének.

A közelmúltbeli turbulencia ellenére egyes elemzők továbbra is bíznak abban, hogy az arany ára a közeli jövőben még emelkedhet. A Federal Reserve nulla közeli kamatlábakkal kapcsolatos politikája és a történelmi ösztönző programok visszafogták a kincstári hozamokat, így az arany a befektetők számára vonzóbb menedékhelyet jelent - írja a Wall Street Journal.

Viszont a történelem azon lehetetlen helyzetében vagyunk, hogy aki biztos befektetést keres, annak érdemes elfordulnia az aranyvásárlástól.