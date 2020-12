Orbán Viktor brüsszeli "győzelme" után itt a kijózanító reakció

Az uniós költségvetés elfogadása alapvetően jót tett a forintnak, de csak egyetlen éjszakára. Reggel nyitás után gyengült az árfolyam, de a szakértők szerint inkább erősödésre lehet most már számítani.

Bár az éjjel még nagyon erős volt, a reggeli nyitás után már gyengült a forint, amelynek árfolyamán az uniós költségvetésről szóló megállapodás átmenetileg sokat javított. Az euró ára 355 forint fölé emelkedett a nyitás után is, de hajnalban még 353,728 forintos jegyzés is volt a piacon. Ilyen erős utoljára augusztusban volt az euróval szemben a magyar fizetőeszköz.

A jelenlegi nemzetközi környezet kedvez a forintnak - mondták a héten a Concorde szakértői is. Ha minden jól megy, akár a koronavírus-járvány előtti szintre is visszakerülhet az árfolyam (330 forint körül járt akkor az euró ára). A piac álláspontja a hét elején még az volt, hogy azon sok múlhat, hogy Magyarország meg tud-e állapodni az unióval, és kap-e majd támogatást a helyreállítási alapból.

A megállapodás azonban létrejött, és a forint azonnal erősödni is kezdett a hírre, és bár pénteken a nyitás után már meredeken emelkedett az euró ára, a szakértők szerint lehet esély a további erősödésre is. "Az euró-forint szeptember óta egy fej-váll alakzatot formázott, ahol a 356-os támaszszint játssza a nyakvonal szerepét. Ebből a mintából az következik, hogy a 356-os szint letörését követően az euró további 13 forintos korrekciót szenvedhet egészen 343-ig. A 343-as szint júniusban és augusztusban is támaszként funkcionált" - írják az Erste Befektetési Zrt. elemzői.

A dollárral szemben is erős a forint, 291 forint alatt is járt az amerikai deviza ára a reggeli órákban, bár most már 292 fölött jegyzik. Augusztus elején volt hasonlóan erős utoljára a forint a dollár ellenében. A svájci frank árfolyama 330 forint alatt volt péntek reggel.

Reggel 8 óra körül a dollár is erősödött az euróval szemben, az eurót délelőtt háromnegyed 10 körül 1,2127 dolláron jegyezték.