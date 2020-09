Óriási balhé készül a héten

Veszélyesnek ígérkezik e hét a tőzsdéken, kiderült ugyanis, hogy az amerikai technológiai részvények szárnyalásáért jórészt egy vásárló volt a felelős. Eközben nagyon rossz hírt kaptak azok, akik a Tesla-részvényeket az S&P 500-as indexbe történő bekerülés miatt vásárolták.

Eléggé robbanásveszélyes koktélt sikerült összehozni az e heti kereskedésre New Yorkban. Kiderült ugyanis, hogy a technológiai részvények emelkedésében valószínűleg csak egy nagybefektető vásárlásai játszottak döntő szerepet, és ez eléggé törékennyé teheti az árfolyamokat. Eközben csalódniuk kellett azoknak, akik az elmúlt hónapok legnagyobb spekulációs hullámára felültek, a Tesla-részvények ugyanis nem kerültek be az S&P 500-as indexbe.

A Financial Times tudósítása piaci körökből származó értesülései szerint a japán Softbank soha nem látott ütemben és mennyiségben vásárolt az elmúlt egy hónapban folyamatosan a legnagyobb amerikai technológiai cégek részvényeire vételi opciókat.

Az agresszív vásárlások új fejezetet jelentenek a Softbank befektetőcégénél, a Vision Fundnál, amely korábban mintegy 100 milliárd dollár értékben szállt be különböző technológiai startupokba. Miután a koronavírus járvány eléggé rosszat tett ezeknek a befektetéseknek, a Softbank alapító tulajdonosának, Masayoshi Sonnak a hozzájárulásával létrehoztak egy nyilvános cégekbe fektető alapot is. Az alap augusztusi vásárlásainak mértéke akkora volt, hogy az már Wall Street-i körökben is feltűnést keltett. Sokak szerint ez szerepet játszott a nyár végi tech rallyban, a Tesla részvényei például 74 százalékkal drágultak, az Apple 21, a Google anyavállalata, az Alphabet 10, az Amazon 9 százalékkal emelkedett.

A Softbank vásárlásai a lap szerint még a cégnél is sok embert aggodalommal töltöttek el a soha nem látott nagyságrend miatt, meglehetősen kockázatosnak tartják a hatalmas egyirányú pozícióépítést.

Korrekció indult

A technológiai cégeket tömörítő Nasdaq Composite a koronavírus járvány okozta márciusi mélypont óta múlt szerdáig 80 százaléknál nagyobb mértékben drágult, ez jóval meghaladta a szintén jó formában lévő S&P 500-as index teljesítményét. Az utóbbi mutató szerda estig "alig" több, mint 64 százalékkal ugrott meg március közepe óta. Csütörtökön masszív korrekció indult meg mindkét indexben, a Nasdaq esése péntek napközben már elérte a bűvös 10 százalékot is, amit a tőzsdei szakzsargon korrekciónak nevez.

A lap által megkérdezett szakértők szerint az, hogy az amúgy illikvid időszakban egy nagy befektető vásárlásai tolták fel az árakat, törékennyé teheti a piacot egy negatívabb hangulatban, mások szerint a Softbanknak még mindig lehetnek tartalékai és önmaga is támaszthatja az árakat.

Megjött a rossz hír

Mindenesetre ha kell egy rossz hír, ami komolyabb eladási hullámot is kiválthat a tőzsdén, az pénteken megérkezett. Az S&P Dow Jones indexbizottsága ugyanis úgy döntött, hogy a Tesla helyett három másik, kisebb cég részvényeit veszi be újonnan a világ legtöbb befektetője által követett S&P 500-as részvényindexbe. Márpedig a Tesla-részvények elmúlt havi jó teljesítményében komolyan szerepet játszhatott a spekuláció, hogy azok bekerülhetnek az indexbe, miután legutóbbi negyedéves gyorsjelentésében sikerült ismét profitot felmutatnia, zsinórban már negyedszer. Ezzel pedig elvileg az egyik legfontosabb bekerülési kritériumnak sikerült eleget tennie.

Arról, hogy a Teslának komoly esélye van az indexbe kerülésre még július elején jelentek meg cikkek, a részvények árfolyama (figyelembe véve az időközben bekövetkezett részvényfelaprózás hatásait is) azóta több mint 80 százalékkel került feljebb szerdáig. Innen indult masszív korrekció, három nap alatt közel 25 százalékos esést sikerült összehoznia a papírnak egy visszapattanás előtt. Elvileg jogos volt a várakozás a bekerülésre, hiszen a Tesla 379 milliárd dolláros piaci kapitalizációja százszorosa a legkisebb indexkomponens cégének.

Nagy lehet a koppanás

Piaci információk szerint a negatív döntés oka az lehetett, hogy a Tesla profitja szinte csak abból származik, hogy károsanyag-kibocsátási kvótákat adnak el más, hagyományos, belsőégésű motorokat gyártó cégeknek. Ez a szabályozói arbitrázs azonban nem tekinthető a hosszabb távú nyereséges működés zálogának.

Korábbi számítások szerint ha a Tesla bekerült volna az S&P 500-as indexbe, az csak az indexkövető alapok részéről mintegy 34 milliárd dollárnyi extra keresletet generált volna az elektromos autókat gyártó cég részvényei iránt. Ezért sokan már előre megvették a részvényt, nem akarván lemaradni az eseményről. Sokan emlékeztek a Yahoo korabeli példájára, amely a tech-lufi idején az indexbe való bekerülés bejelentése és a tényleges bekerülés között öt nap alatt 64 százalékkal drágultak.

Arra, hogy egy nagyon várt indexbe való bekerülés elmaradása milyen negatív folyamatokat tud elindítani egy piacon, jó példa a kínai részvénypiac. Ott 2015-ben hatalmas spekuláció indult, arra számítottak ugyanis a befektetők, hogy a világ leginkább követett feltörekvő piaci indexében az MSCI Emerging Markets indexcsaládba bekerülnek a kínai szárazföldi részvények is. A döntést megelőző egy évben a Shanghai Composite részvényindex 160 százalékkal emelkedett. Amikor kiderült, hogy mégsem kerül be, két hónap alatt több mint 40 százalékkal zuhant, fél évvel később már csak a felén állt a negatív döntés előtti napon elért értékének az index.