A hétvégén még tovább romlott a helyzet Ukrajnában, ami az OTP Bank ottani operációit is érinti. A hitelintézet a Napi.hu-val közölte, hogy ukrajnai leánybankja továbbra is munkatársai és ügyfelei biztonságát tartja elsősorban szem előtt, ennek megfelelően azokat a fiókokat nyitották ki, amelyek esetében ez a biztonság garantálható.

Február 28-án hétfőn az ukrajnai fiókjaink mintegy fele szolgál ki ügyfeleket. A készpénzellátás a körülményekhez képest folyamatos, bár az ellátás szintje objektív okokból helyenként elmarad a békeidőkben megszokottól.

Az egyes orosz bankokra kivetett, a SWIFT használatukat érintő szankciók szövege még nem ismert, ezért azt nem tudják az OTP-nél felelősen értékelni vagy kommentálni. "Az látszik, hogy az OTP orosz bankja közvetlenül nem esik a szankciók hatálya alá, a várható közvetett hatásokat viszont egyelőre nem tudjuk elemezni" - közölte a bank.

Az OTP ukrán bankjának súlya az OTP csoporton belül a profit terén kevesebb mint 10 százalékos - közölte korábban a bank. Abban a teljesen valószínűtlen esetben, ha az egész ukrán bankot elveszítenék, 20-24 bázisponttal csökkenne a csoport CET1 tőkemegfelelése – azaz az elméleti legrosszabb forgatókönyv sem jelentene drámai tőkehelyzet-problémát az OTP számára.

Az OTP emellett a Facebookon is reagált a kialakult helyzetre. Ott azt közölte, hogy a bank vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri az Ukrajnában történő harci cselekményeket. Folyamatos kapcsolatban vannak az ukrán kollégákkal, hogy időben és hatékonyan tudják őket segíteni. Az OTP csoport kollégái közül sokan érdeklődtek a segítségnyújtás lehetőségeiről, de konkrét felajánlások is érkeztek. Jelenleg az igények felmérése zajlik, illetve belső adománygyűjtést is indítottak annak érdekében, hogy minél gyorsabban tudjanak reagálni az ukrán kollégák igényeire, és valóban abban és ott tudjanak segíteni, ahol erre szükség van.

A tőzsdét nem nyugtatták meg egyelőre az OTP-vel kapcsolatos kilátások, hétfőn délben 11 százalék körüli mínuszban állt a bankpapír.