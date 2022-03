Elemzők szerint az orosz gazdaságon ejtik majd a legmélyebb sebeket az Ukrajna megtámadása miatt vele szemben bevezetett szankciók, azonban az európai gazdaság növekedésére és az amerikai gazdaságra is kedvezőtlen hatással lesznek az intézkedések - derül ki a CNBC összefoglalójából. A JPMorgan bankház szakértői úgy látják, idén 12,5 százalékos visszaesést lesz majd kénytelen elszenvedni az orosz gazdaság az eddig bejelentett szankciók hatására, az Institute for International Finance elemzői viszont 15 százalékos visszaeséssel számolnak.

Ez kétszer akkora lenne, mint amekkorát a 2008-as pénzügyi válság során esett az orosz gazdaság. Oroszország sosem lesz már a régi - mondta Robin Brooks, az IIF vezető közgazdásza a portálnak.

A megkérdezett szakértők szerint az európai gazdaságot is érzékenyen fogja érinteni a szankciók sora. A Barclay's például 3,5 százalékra módosította a korábbi 4,1 százalékról az európai gazdaság idei bővülésére vonatkozó előrejelzését. Mint írják, az emelkedő nyersanyagárak és a pénzügyi piacokon eluralkodó kockázatkerülés - ami egy globális stagflációs sokkot sem zár ki - lesznek a fő fertőzési csatornák, amelyeken keresztül az orosz-ukrán háború rontja az európai gazdasági kilátásokat.

Az összes régió közül Európa lesz ennek a hatásnak legjobban kitéve. A JPMorgan egy teljes százalékponttal vitte lejjebb az európai növekedési előrejelzését, 3,2 százalékra, azonban ezen belül szerintük a második negyedévben egyáltalán nem fog bővülni az uniós gazdaság.

Ugyanakkor az eddig bejelentett szankciók az amerikai gazdaságot alig legyintik csak meg. A CNBC által megkérdezett elemzők a korábbinál 0,3 százalékkal várják most alacsonyabbra az amerikai gazdaság bővülését, 3,2 százalékra, azonban ez még mindig a trend feletti növekedést jelent, ahogy az ország talpra áll a koronavírus járvány omikron hulláma okozta megtorpanásból.

Ha tényleg bevezetnék

Azonban a sokat változhat a helyzet, ha az Egyesült Államok és az Európai Unió tényleg szankciókat vezetne be az orosz kőolajexportra. Ennek a lehetőségét a hét végén már megszellőztette Antony Blinken amerikai külügyminiszter, többek között ennek következtében is száguldott 130 dollár fölé a brent típusú kőolaj hordónkénti ára. Az olajár elszállása miatt az infláció világszerte magasabb lehet a jelenleg vártnál, a növekedés ugyanakkor lassabb.

A JPMorgan hétvégi elemzésében úgy vélte, hogy a teljes Európába és az Egyesült Államokba irányuló, napi 4,3 millió hordónyi mennyiséget kitevő orosz olajexport kiesésének hatásai drámaiak lennének.

A nagy befektetési bankok elemzői máris egymásra licitálva adnak ki egyre durvább célárakat a kőolaj áráras vonatkozóan. A JPMorgan 185 dolláros célárát is meghaladja például a Bank of America által kiadott, ők például azzal számolnak, hogy hüvelykujj szabály szerint minden, napi egymillió hordónyi kiesés a globális olajkínálatból hordónként 20 dollárral emeli az energiahordozó árfolyamát, így az orosz export kiesése akár 100 dolláros emelkedést is hozhat.

Figyelembe véve, honnan indult az árfolyam, ez 200 dolláros hordónkénti olajárat feltételez. A 100 dolláros áremelkedés, ha tartósnak bizonyulna, nagyjából 1 százalékponttal vetné vissza az amerikai gazdaság növekedését.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.