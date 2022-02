Az Oroszország és Ukrajna között csütörtökön kirobbant háború bizonytalanságot okoz a globális kilátásokban egy olyan kifejezetten nehéz időszakban, amikor a központi bankok az inflációs nyomás leküzdésére törekednek - vélik a francia vagyonkezelő társaság, az Amundi szakértői.

Az orosz-ukrán konfliktus hatása elsősorban a nyersanyagokon keresztül, a forrongó inflációs környezetben mutatkozik meg. Pár órával az orosz-ukrán konfliktus eszkalációja után a Nyugat és az Egyesült Államok is azonnal szankcióval sújtották Oroszországot.

A legtöbb európai bank valószínűleg kivonul az országból, számtalan pénzcsap elzárul és a nyersanyagárak is az egekbe szökhetnek. Az energiaipar például már úgy viselkedik, mintha az orosz olajexportot a Nyugat súlyos szankciókkal büntette volna.

Az Amundi szerint az inflációs tényező erősödhet, Kína viszont ettől elszigetelten maradhat, amely tovább erősítheti a kínai eszközök diverzifikáló szerepét. A társaság összességében úgy véli, itt az ideje a fedezetek fenntartásának és óvatosságra int, semmiképpen sem túlreagálásra.

A piacok kockázatcsökkentésének első célpontjai ezért valószínűleg elsősorban azok a részvények lesznek, amelyek bőséges likviditással rendelkeznek, majd őket a hitelek követhetik.

Durva dara az orosz tőzsdén

A vagyonkezelő társaság szerint a nemzetközi tőzsdén is súlyos kilengéseket láthatunk: csütörtökön például jelentős, 30 százalékot meghaladó mínuszban zártak a moszkvai értéktőzsde irányadó mutatói. Körülbelül 200-250 milliárd dollárnyi kapitalizáció égett el Moszkvában.

Budapesti idő szerint reggel röviddel fél hét előtt ráadásul felfüggesztették a börzén a kereskedést, miután a rubel elszámolású MOEX index 22 százalékos eséssel, 2419 pontra zuhant. A dollárban számított RTS index vesztesége 26 százalék volt a kereskedés felfüggesztésekor, amikor 906,96 ponton állt a mutató.

Ami a globális piacot illeti, az Amundi hirtelen nagy keresletet tapasztalt az arany iránt, amely jelenlegi árfolyamán 1940 dollár/uncia fölé emelkedett. Ugyanakkor a svájci frank, a japár jen és a dollár is egyből reagált, amikor az orosz tankok bevonultak Ukrajnába.

A dollár biztonságába való menekülés más európai valutákat is magával rántott. A svéd korona és a norvég korona egyaránt 2 százalék körüli esést szenvedett el, míg a dán korona 1,5 százalékot esett. Még a hagyományos menedéknek számító svájci frank is vesztett a dollárral szemben.

Bár a forint hajnal óta szinte folyamatosan meredeken veszített értékéből az euróval szemben, közel került a 373,27-es történelmi mélypontjához is, este végül visszaesett a 370 forintos kurzustartományból, pedig napközben megjárta a 371 feletti árfolyamokat is.

Ami a biztonságosnak tekintett amerikai állampapírokat illeti, a piaci reakció eddig visszafogott volt: a hozam 1,9 százalék alá esett, de a kötvényhozamok is visszaszorulóban vannak.

Súlyosabb szankciók jöhetnek

Az Amundi sokkal szigorúbb szankciókkal számol a következő napokban: az Európa és az Egyesült Államok ugyanis még csütörtök este és a következő napokban is újabb Oroszországot sújtó döntéseket hozhat meg.

Ezek károsíthatják az orosz eszközökkel való kereskedést, így további zavarokat okozhatnak a piacokon. Az orosz energiapiacot valószínűleg nem érintik különös "megtorlások" ugyanis az Európának sem áll érdekében.

Az olaj- valamint a nyersanyagárak dinamikáját továbbra is érdemes fokozott figyelemmel követni. Az olajárak 2014 óta nem látott magasságokba emelkedtek, annak is fennáll a lehetősége, hogy Irán és Szaúd-Arábia is megnyitja tartalékait - véli a társaság.

Az olajár emelkedése ugyanis az inflációs kockázat egyik fő forrása, de Oroszország más nyersanyagai, mint például a palládium vagy a platina, a búza - amelynek Ukrajna a legnagyobb termelője- szintén komoly drágulást mutathat a következő napokban.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.