Szokatlanul későn fizet osztalékot a Mol, így akad egy szervezet, amely biztosan jól jár: még április elején jelentette be a Mol Nyrt. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., hogy új, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt hoz létre, amely fontos társadalmi ügyeket karol majd fel. Az alapításhoz szükség volt arra, hogy a parlament április 27-én döntsön az új szervezeti forma létrehozásáról, valamint az alaptörvény is módosult, amely ezt a működési formát, annak szabályozását kétharmados törvényhez köti.

A magyar állam és a Mol ennek érdekében egyenlő arányban 42 977 996 darab “A” sorozatú, a Mol által kibocsátott törzsrészvényt ruháznak át az alapítvány vagyonaként, a működéséhez elsődlegesen a Mol-részvények hozamát használja fel. Végül ez a részvényátruházás július 28-án a magyar állam nevében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely és a részvénytársaság vezetése is eleget tett ennek a kitételnek. A tranzakciók eredményeképpen az államot a Molban megillető szavazati jogok száma 8 szavazatra, szavazati jogainak aránya pedig 5,24 százalékról 0,000001 százalékra csökkent, míg a Mol-Új Európa Alapítványt az olajcégben megillető szavazati jogok aránya pedig 0 százalékról 10,49 százalékra nőtt.

Mint az alapítói szándék is mutatja, az "A" sorozatú részvények esetében osztalékot is fizet a társaság, az augusztus 2-án közzétett tájékoztató szerint az egy részvényre jutó bruttó összeg pedig az idén 95,02 forint. Ezzel azok élhetnek akik legkésőbb augusztus 9-ig vásárolnak a papírból a Budapesti, valamint augusztus 10-ig a Varsói Értéktőzsdén. Az idén ez bruttó 10,96 milliárd forintos kifizetést jelent az alapítványnak.

Tavaly a koronavírus-járvány miatt a cég nem fizetett osztalékot. Akkor ezt a koronavírus-járvány kezdeti sokkjával indokolták: a Mol-csoport működési területén, a közép-kelet-európai országokban, a kormányok számos korlátozó intézkedést vezettek be, amik a gazdaságok működésének jelentős lelassulását eredményezték. A tőzsdei cég ezért visszaszorította a kiadásait, átgondolta a fejlesztéseit, beruházásait.

Az előtte levő években viszont rendre az év korábbi szakaszaiban fizetett a részvényeseknek a társaság: 2018-ban az osztalékfizetés kezdő napja május 16. volt, május 3-ig lehetett még erre jogosító papírt vásárolni, tavalyelőtt pedig június 27-én kezdődött az osztalékok utalása. Szintén májusra esett az osztalékfizetés 2017-ben is. Vagyis most kifejezetten jól jött ki a lépés az új alapítványnak, és így már a megalakulásakor is részesülhet a kifizetésekből.

Sok dologra fordíthatják

Az alapítvány csak részben új szereplő, mivel az indoklás szerint átveszi a Mol társadalmi felelősségvállalási tevékenységeinek egy részét, közérdekű feladatokat lát el a sportélet, a kultúra, az egészségügy, a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem területén, és széleskörű, átfogó támogatási rendszert hoz létre. Az alapítvány - a Mol-csoport stratégiájával összhangban - célzottabb támogatást nyújt a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem területén, valamint a körkörös gazdaság előmozdítása érdekében.

A kuratórium elnöke Miklósa Erika operaénekes lett, a felügyelőbizottság vezetésével pedig Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitányt bízták meg. Az előbbi testületben tag még Világi Oszkár, a Slovnaft vezetője, Molnár-Bánffy Kata, a Salt Communications tulajdonos-ügyvezetője, a Képmás Kiadó ügyvezetője, Bacsa György, Mol-csoport Stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója, továbbá Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója.

A bejelentéskor jelezték, hogy a cégcsoport éves szinten több milliárd forintot költ sport, szociális, kulturális és környezetvédelmi célok támogatására. Csak Magyarországon mintegy 2,2 milliárd forintot adományozott, többek között a jelenleg is működő Mol Alapítványon keresztül; a gyermekegészségügy, tehetségtámogatás, és pedagógusok támogatása mellett a helyi közösségeket is segíti és az önkéntességet is népszerűsíti. A korábbi célok mellett kiterjednek a körforgásos gazdaságot, a fenntarthatóságot és az újrafeldolgozást fejlesztő és elősegítő tevékenységekre; az innovatív megoldásokra és a K+F támogatásokra, valamint az oktatási, tudományos, művészeti és fejlesztési programokra.

AzMol-Új Európa Alapítványt a bíróság július 23-án jegyezte be, a szervezet határozott időre, 45 évre jött létre.