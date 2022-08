Elsősorban az energetikai cégek durván megugró profitja járult hozzá ahhoz, hogy idén a második negyedévben annyi osztalékot fizettek ki a tőzsdei cégek világszerte, ami a Covid-19 világjárvány előtti időszakhoz hasonlítható és rekordnak számít - írja a Reuters.

A Janus Henderson alapkezelő cég számításai szerint az osztaléknövekedés mintegy kétharmada az olaj- és gázipari cégeknek volt köszönhető. Ezen belül jelentős súlyt képviseltek a félig állami tulajdonban lévő latin-amerikai vállalatok. De jelentősen növelték kifizetéseket világszerte a bankok is, ezek igyekeztek kihasználni azt, hogy a járványidőszakban a banki osztalékokra bevezetett korlátozásokat feloldották. A fogyasztási cikkeket gyártó cégek és az autóipari vállalatok is emeltek a kifizetések összegén.

Összesítve: a Janus Henderson által figyelt vállalatok 544,8 milliárd dollárt osztalékot fizettek ki a második félévben, ez 11,3 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Erős talpra állás a járvány után

A nagy pénzosztás jól mutatja, hogy milyen erősen állt talpra a globális gazdaság a járványügyi korlátozások feloldása után világszerte. Azt is jól illusztrálja, hogy hiába emelkedtek világszerte az infláció miatt a megélhetési költségek, a cégek nyereségességén ez nem hagyott egyelőre nyomot. Éves szinten a Janus Henderson szakértői arra számítanak, hogy a kifizetett osztalékok nagysága elérheti az 1,56 billió (ezermilliárd) dollárt ami 5,8 százalékos bővülést jelentene éves szinten. Ben Lofthouse, az alapkezelő szakértője szerint a cégek hamarabb tértek vissza magasabb osztalék fizetésre mint amire az elemzők korábban számítottak.

A magas osztalékfizetések némi megkönnyebbülést jelenthetnek az olyan intézményi befektetőknek, mint például a nyugdíjalapok, amelyek teljesítményét az idei részvényár csökkenés alaposan megtépázta. Ugyanakkor arra is figyelemmel kell lenni, hogy hiába a kedvező kifizetések, a tőzsdei cégek kilátásai korántsem annyira rózsásak, mint korábban gondolták a közelgő recesszió és a csökkenő vállalati marzsok miatt.

Az olajcégeknél volt a legnagyobb osztogatás

A kifizetésekben a készpénzben úszó olajvállalatok jártak az élen, ezen belül is a brazil Petrobras és a kolumbiai Ecopetrol. A negyedévben az állami többségi tulajdonban lévő Petrobras volt a legnagyobb kifizető. A feltörekvő piaci vállalatok egyébként 2015 óta az első ízben váltak a legnagyobb osztalékfizető cégekké negyedéves szinten. Ugyanakkor a Janus Henderson adatai szerint hiába ugrott meg az energetikai cégek nyeresége az elmúlt időszakban, a korábbi nyersanyagpiaci fellendülések idején az osztalékfizetési hányadok nagyobbak voltak ebben a szektorban.

Az energiaszektor nagy kifizetései némi átrendeződést is hoznak a befektetési piacon. A korábban klasszikusan alacsonyabb kockázatúnak ítélt jó osztalékfizető vállalatok részvényeire koncentráló befektetési alapok egyre inkább függhetnek majd az energetikai cégek teljesítményétől és hozamuk ezáltal jóval ciklikusabbá válhat - hívta fel a figyelmet Dan Kemp a Morningstar Investment Management befektetési igazgatója.

A másik veszély az lehet, a rekordösszegű kifizetések nyomán még nagyobb lesz a politikai nyomás arra, hogy ezeket a cégeket a korábbinál magasabb adókkal sújtsák. Persze vannak olyan hangok is, amelyek szerint a nagy osztalék fizetések klímavédelmi szempontból kedvező fejleménynek is tekinthetők. A részvényeseknek kiosztott tőkét kevesebb eséllyel fektetik be újra az olaj- és gáziparban, mintha az a cégeknél maradt volna - írja az összefoglaló .