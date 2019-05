Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Öt éve nem látott drágulás jelent meg a piacokon

A vasérc ára öt éves csúcsra emelkedett, amit Brazíliában a bányák bezárása és váratlanul erős acél iránti kínai kereslet hajtott fel. A piac viszont a kereskedelmi háború alakulásától függvényében áresésbe borulhat.

A brazíliai Vale bányavállalat egy használaton kívüli zagytározójának gátja szakadt át még január végén, a termelés azóta leállt az üzemben és a környék több bányájában is. Ennek hatásai mostanra érték el a piacot: a vasérc ára a spot-piacokon 98 dollár tonnás szintre emelkedett, ami öt éves csúcsot jelent. Az acél legfontosabb alapanyagának drágulását emellett hajtja Kína intenzívebb kereslete is - szúrta ki a WSJ.

Utóbbi azért is izgalmas, mert az Egyesült Államok és az ázsiai ország közötti kereskedelmi háború az elmúlt héten új szintre lépett, amikor Donald Trump elnök kivetette a 10-ről 25 százalékra emelet importvámokat. A logika ez alapján azt diktálná, hogy Kína kereslete vissza kellene essen, ha termékei egyik legfontosabb piacán nem tudja értékesíteni a feldolgozott vas és acél termékeit. Viszont az ország amúgy is lassuló gazdasága a nehéz helyzetben inkább az építőipari beruházások és az infrastrukturális fejlesztések felé fordult, stimulus is ide érkezett a kormánytól.

Nemcsak az országon belül, de a világban is hasonló fejlesztésekbe kezdtek: a kínai globális befektetések és megrendelések ugyan vissza estek az elmúlt években (2018-ban az előző évek átlagához képest 100 milliárd dollárral csökkent a szint), de ettől még komoly projektekben vannak az észak-afrikai, közel-keleti térségben, valamint elkezdik az Új Selyemút beruházást is Európában, így Magyarországon is. Nálunk vasútvonalat fejlesztenek, a Szuezi-csatornánál ipari központot húznak fel, míg az országban a lakóövezetekre költenek - mint az a Foreign Policy cikkéből kiderül.

Mivel ezek mind nagy acéligényű területek, nem meglepő, hogy a kínai acélipari kibocsátás áprilisban elérte a 85 millió tonnát, így évesítve 1035 millió tonnával lehet számolni, ami az előző évhez képest 11 százalékos növekedést jelent a J.P. Morgan indexálása alapján. Ez sok elemzőt meglepett: a tavalyi kínai gazdasági adatok alapján a legtöbben azt várták, hogy a vámfenyegetett ipari termelés helyett a szolgáltatások felé fordulnak.

Nagy csúcs, nagy esést is hozhat

Az S&P Global Platts szerint a Kínában értékesített vasérc referencia ára 3,2 százalékkal nőve elérte 98 dollár körüli felvásárlási árat. Ez a szint a legmagasabb 2014 júliusa óta, és 35 százalékos idei növekedést jelent. A határidős piacok is rallyznak, melyre a hirtelen áremelkedés miatt a spekulánsok és a rövid távú egyéni befektetők is felfigyeltek az acélra.

Kínában a melegen hengerelt acéltekercs tonnánkénti ára ebben az évben 8 százalékkal nőtt, miközben túlkínálat van a piacokon. A szurplusz viszont az amerikai termékeket lökte a 2017 óta mért legalacsonyabb szintre, és az európai acélra is gyenge a kereslet.

A kínai drágulás mellékhatása épp az lehet, hogy az amerikai és európai termékek ára is emelkedhet a közeli jövőben. Ugyanis a termelésnövekedés melletti rally azt sugallja, hogy erős a kereset - vélekedett a WSJ-nek Ming He a Wood Mackenzie elemzője a kilátásokról.

Viszont kérdéses, hogy a kereskedelmi háború milyen fordulatokat vesz: ha a kínai gazdaság nem tud kilábalni a piacszűkülést eredményező korlátozások hatásaiból, akkor az acél iránti kereslet is csökkenhet. Valamint az is kérdéses, hogy a belföldi projektek esetében, milyen hatása lesz annak, hogy ezeket jó részt hitelekből finanszírozzák és a kihelyezések mértéke meddig növelhető tovább.

De a brazil ellátás, valamint az ausztráliai vasérc-kitermelés rendeződése után a nyersanyag és az acél ára is esésnek indulhat.

