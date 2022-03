Az elmúlt évben rekorderedményt értünk – jelentette be Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a hitelintézet eredményeit ismertető sajtótájékoztatón.

A 497 milliárd forintos korrigált adózott eredmény részben a működési eredmény növekedésének, részben a kockázati költségek csökkenésének köszönhető. A tőkemegfelelés magas, a likviditási helyzet is jó, a hitel/betét arány 75 százalékos.

Ez az egyik magyarázat arra, hogy miért nem emelik a bankok a betétek kamatait a hitelekével együtt – mondta Csányi. Gyakorlatilag nincs olyan szegmense a banknak, amelyik gyenge teljesítményt nyújtott az elmúlt időszakban, ez a leánybankokra is igaz.

A gazdasági helyzet tavaly minden országban kedvezően alakult, ennek köszönhetően a leánybankok mindegyike jól teljesített – mondta Bencsik László vezérigazgató-helyettes. A portfóliók jó állapotban vannak, a nem teljesítő hitelek aránya folyamatosan csökken, 2021 végén az úgynevezett Stage 3 hitelek aránya 5,3 százalékos volt.

Az ESG (fenntarthatósági) célok előtérbe kerültek, a zöld hitelezési programokban részt vesz a bank, a saját működését is ennek megfelelően alakítja át. A digitális szolgáltatásokat is megújították, a pandémia miatt erre komoly ügyféligény is jelentkezett.

Gyorsan nőtt a hitel- és betétállomány

A tavalyi eredménynövekedés motorja a hitelállomány-növekedés volt, tavaly 15 százalékkal nőtt a teljesítő hitelek állománya. Magyarországon különösen magas, 19 százalékos volt a bővülés. Erős volt a növekedés Ukrajnában is, mielőtt a háború elkezdődött.

Romániában növekedési stratégiát hajt végre a bank, ott 21 százalékkal nőtt a hitelállomány. A betétek állománya még dinamikusabban nőtt, 16 százalékkal bővült tavaly. Csoport szinten mintegy ezer milliárd forinttal emelkedett a betétek volumene. Magyarországon különösen nagy mértékben, 25 százalékkal nőtt a betétállomány.

Magyarországon a piaci részesedés növekedett. A személyi hiteleknél, a babaváró hitelnél, a lakossági betétállománynál és a vállalati hiteleknél is növekedést mért a bank. A Zöld Otthon Hitelprogramban 43,4 milliárd forintnyi hitelt igényeltek eddig az OTP-nél, 2184 kérelmet fogadtak be, az átlagos hitelösszeg megközelíti a 20 millió forintot.

Ukrajna 15 százalékot jelenthetne maximum az árfolyamban

A kiváló eredmény több évtizedes tudatos építkezés eredménye volt - mondta Csányi Sándor. Az OTP bankcsoport talán a legerősebb menedzsmenttel rendelkezik a régióban, amelyben minden korosztály képviseli magát, a fiatalabbak is.

"Tudatos utánpótlásprogramunk is van, minden vezetőnek több utánpótlással kell rendelkeznie. Akinek nincs utódja, annak nincs jövője sem" - tette hozzá. A Magyar Bankholdingtól sem félnek,

ha gyorsabban kell futni, akkor majd gyorsabban futunk a versenyben

- tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

Oroszországban és Ukrajnában is fiatal, tettre kész menedzsment van, az ügyfelek kiszolgálása Ukrajnában is folyamatosan zajlik. Átlagosan 42 fiók van nyitva, az ügyintézőket nem kényszerítik, hogy bejárjanak, de azok bejárnak, és ki akarják szolgálni az ügyfeleket. Az ukrán leánybank tőkére vetítve az egyik legnyereségesebb volt az OTP csoporton belül az elmúlt években. Oroszországban is helyt állnak a kollégák. Rubelben van likviditás, az egyetlen problémát a dollár likviditás hiánya okozza.

Abban bízom, az elmúlt napokban nem a magyar kisbefektetők adták el a részvényeiket. Semmi sem indokolta azt az áresést, ami történt. "Ha nem is lesz napokon belül újra 18 ezer forint a részvény ára, bízom abban, hogy ez a pár napos esés ki fog lógni a tendenciából" - nyugtatott Csányi.

A 497 milliárd forintból 77 milliárd forintnyi jön a két háborúzó országból, a számok alapján maximum 15 százalékos hatása lehetne a háborúnak az árfolyamra.

Ha mindkét bankot teljes mértékben elveszítené a bank, a CET1 tőke 16,9 százalékról 15,4 százalékosra csökkenne, ami még mindig nagyon magas arány. A betétek mindkét banknál növekedtek a háború kitörése óta is, még Ukrajnában is 4 százalékkal, az ügyfelek bíznak tehát az OTP-ben. Csányi arra számít, hogy mindkét országban bent maradhat a bank. Olyan tervük sincs persze, hogy a két országban a jelenlegi körülmények láttán tovább növeljék a kitettséget.

A 2019-2020-es év után 119 milliárd forintnyi osztalék kifizetését javasolja a bank, a 2021-es évről márciusban dönt az igazgatóság. Csányi Sándor azt reméli, addigra már tűzszünet lesz.

A Sberbank eszközeire is pályázik az OTP

A Sberbank csődjére reagálva Bencsik László arra számít, hogy a volt sberbankos ügyfelek is az OTP-t választják majd Magyarországon. A szanálási folyamat során az OTP is szeretne vásárolni a Sberbank jó eszközeiből.

Ismerem Vlagyimir Putyint személyesen, több fotó is megjelent rólam a médiában, hogy együtt ülünk a világbajnokságon. A nemzetközi dzsúdószövetségnek (IJF) is ő az elnöke volt, én az alelnöke vagyok, de nem merem megjósolni a háború kimenetelét. Bízom benne, hogy senkinek sem az érdeke, hogy elhúzódjon a háború, sem Ukrajnának, sem Oroszországnak, hiszen nagyon sokba kerül egy ekkora hadsereg, ennyi harci eszköz felhasználása. Annak drukkolok, hogy béke legyen

- mondta a Napi.hu kérdésére Csányi Sándor.