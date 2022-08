Tavaly november 5-én 19 590 forinton állította be mindenkori árfolyamcsúcsát az OTP részvény a Budapesti Értéktőzsdén, azóta azonban nagyot fordult a világ a bankpapírral. Az emelkedő amerikai kamatok, Ukrajna orosz lerohanása, a felrobbanó nyersanyagárak és az elszabaduló infláció mind-mind komoly ütést jelentett a tőzsdén, s ennek eredményeként az árfolyam július végére 7800 forint alá süllyedt.

Ez olyan mértékű esés, amihez foghatót talán csak a 2008-2009-es pénzügyi válság, illetve a fülkeforradalom és az azt követő európai adósságválság idején sikerült produkálnia a részvénynek, ezeket azonban rövidebb vagy hosszabb időt követően mindig masszív feltámadás követte és busásan megtérült, ha valaki kitartott a bankpapír mellett.

Egy csökkenő trend esetén azonban elég nehéz megmondani, hogy mikor vásárol elég olcsón valaki, hiszen a 20 ezer forint közeli árfolyamon után már 12 ezer forintos is olcsónak tűnhetett a bankpapír, s ennél olcsóbb már csak 11 ezer, majd 10 ezer, majd 9 ezer és cégül 7800 forinton volt. Az óvatos befektető ilyenkor nem próbálja meg eltalálni az esés alját, hanem jelzésre vár, hogy vége van az eső trendnek és emelkedőbe fordult az árfolyam, még akkor is, ha a nagy emelkedés első 5-10 százalékáról akár le is maradhat emiatt.

Fontos ellenállás előtt az OTP árfolyama Kép: Napi.hu , Lovas-Romváry András



A technikai elemzés egyik alapvető szabálya szerint az emelkedő trend kialakulásához az kell, hogy emelkedő csúcsok és mélypontok jelenjenek meg a grafikonon. Ez most könnyen előfordulhat az OTP részvények esetében, mindössze az kell hozzá, hogy az árfolyam áttörje legutolsó olyan csúcsát, ahonnan korábban új mélypontra érkezett az árfolyam. Ez a csúcs 9498 forintnál található. Minden kritériumot teljesít, innen korábban új mélypontra ment az árfolyam, amely 3 százalékkal alacsonyabb volt a korábbi mélypontnál, a mozgás mértéke meghaladta a 10 százalékot és a csúcs beállításának napján bejárt árfolyamsávon alatt legalább 3 napot eltöltött az árfolyam. Ha ezt sikerülne 3 százalékkel felfelé átvinnie, akkor reménykedni lehetne abban, hogy tartósan emelkedőre fordult a részvény árfolyama, addig azonban csak medvepiaci rallyról érdemes beszélni.

Érdekes, hogy az OTP pont akkor érkezett el technikai szempontból meghatározó szintje közelébe, amikor az amerikai részvénypiacot reprezentáló S&P 500-as index is hasonló próbatétel előtt áll.