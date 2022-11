A harmadik negyedév számai alapvetően jó teljesítményt mutatnak, de az év egésze már nem ennyire jó - mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. A csoport kilenc havi konszolidált adózott eredménye 31 százalékkal csökkent 2021-hez képest egyrészt az orosz-ukrán háború, másrészt a magyarországi extra terhek miatt. Utóbbiak hatása nagyobb nagyságrendű. A negyedik negyedév is rosszul sikerül majd, ez a harmadik negyed egy "kis oázis" az év egészében.

A legnagyobb ezek közül az extraprofitadó (85,2 milliárd forint), bár a magyarországi tevékenységen nincs extraprofit, sőt veszteséges lett. Ilyen egyetlen egyszer fordult elő korábban, 2014-ben, amikor a devizahitelekkel kapcsolatos elszámolás és forintosítás számviteli elszámolása megtörtént - emlékeztetett Bencsik. Bankadó már 2010 óta van Magyarországon, ez a mérlegfőösszeg alapján osztja el a terheket a bankok között. Az új extraprofitadó nem ezt a vetítési alapot és nem is a profitot veszi figyelembe, így az OTP-t nagyobb mértékben érinti, mint a többi hitelintézetet.

A folytatódó kamatstop egyre többe kerül

A kamatstop intézkedések a negyedik negyedévben már várhatóan 40 milliárd forintos terhet jelentenek a bank számára, miután a lakossági jelzáloghitelek mellett a kkv-hitelekre is kiterjesztették a védőhálót. A kamatstop év végéig történő meghosszabbítása már önmagában több mint 10 milliárd forintos veszteséget eredményezett az OTP-nél. Emellett évente nagyságrendileg 20 milliárd forintot fizet be az OTP a Országos Betétvédelmi Alapba (OBA), a Befektető-védelmi Alapba (Beva) és a pénzügyi felügyeletnek. Tranzakciós illeték címén mintegy 90 milliárd forintot fizet be a bankcsoport a költségvetésbe. Mindezek miatt 2022 első kilenc hónapjában az OTP magyarországi alaptevékenysége 31,7 milliárd forintos veszteséget ért el.

Az orosz-ukrán konfliktus miatt elkönyvelt értékvesztés 90,3 milliárd forint lett. A bank nagyon konzervatívan tartalékolt, lehetséges, hogy ennél kisebb lesz a végső veszteség.

A külföldi jelenlét a mostani helyzetben sokat segít a csoportnak. A kelet-közép-európai bankok (az orosz és ukrán bank kivételével) ugyanis 182 milliárd forint nyereséget termeltek, 31 százalékkal többet, mint egy éve, egyedül az ukrán leánybank vált veszteségessé, de az év végére még ott is javulhat a helyzet. Oroszországban pedig nyereséges maradt a leánybank, fel lehetett szabadítani az ottani céltartalékokat. A külföldi leányok így összesen 179 milliárdos nyereséget hoztak a tavalyi 192 milliárd után a háború ellenére is. A bolgár leánybank (DSK) hozza a legtöbb pénzt, 76,5 milliárd forintnyi nyereséget hozott, a horvát leánybank 37,8 milliárd, a szerb 32,5 milliárd forinttal járult hozzá az eredményhez.

Optimisták a jövőt illetően

A magyarországi magas kamatszint remélhetőleg átmeneti lesz, és ezzel eltűnnek majd az egyedi terhek a bankrendszerből - mondta Bencsik. Remélik, az extraprofitadó valóban csak két éven át fog tartani.

A hitelezési aktivitás Magyarországon is nőtt annak ellenére, hogy csökkent a hitelkereslet országos szinten. A teljes magyarországi állományváltozás csak a harmadik negyedévben 7 százalékos volt, a vállalati hitelállomány 13 százalékkal nőtt. A teljes csoportban 5 százalékos volt a hitelállomány növekedése. Az első kilenc hónapban Magyarországon 14 százalékkal nőtt a hitelállomány növekedése, és a negyedik negyedévben is növekedést várnak főleg a vállalati hiteleknél.

Más környező országban (Moldova és Ukrajna kivételével) nincs ilyen magas jegybanki kamat, olcsók a hitelek, így a magyarországihoz hasonló intézkedések sincsenek érvényben. Emiatt úgy vélik az OTP-nél, Magyarországon sem indokolt ennek a magas kamatszintnek a fenntartása, és ha csökken az alapkamat, akkor a kamatstopot is ki lehet majd vezetni.

A tőkehelyzet továbbra is kiváló, 17,8 százalékon áll a tőkemegfelelési mutató. Emellett sikeres kötvénykibocsátáson is túlesett a bank a harmadik negyedévben euróban és dollárban, emellett a privátbanki ügyfelek számára forintkötvényeket is bocsátott ki a bank.

Akvizíciók is várhatók a jövőben. a Nova KBM beolvasztása Szlovéniában folyamatban van, az Európai Központi Bank engedélye már megvan, a helyi versenyhatóságon múlik, mikor fejeződhet be a folyamat. Emellett az üzbég Ipoteka Bank felvásárlása is folyamatban van, október elején megújították a szándékot a felvásárlására.

A magyarországi kisrészvényesek is optimisták az OTP jövőjével kapcsolatban, 2022 egyik slágerbefektetése az OTP-részvény volt a bankkal kapcsolatos negatív hírek ellenére is. Az év elején a lakossági befektetők aránya a bankban 5 százalék körül volt, most már 18 százalékon áll.