Az OTP Bank megkezdte az AutoWallis részvények elemzését. A részletes tájékoztatás szerint a bank szakértői 164 forintos 12 havi célárfolyam mellett vételre ajánlják az autós cég papírjait.

A vállalat tavaly számos akvizíciót végrehajtott, amivel nagyságrendi ugrást valósít meg eredménytermelési oldalon, ráadásul azoknak köszönhetően Magyarországon, illetve a kelet-közép-európai régióban is tovább erősíti pozícióját, és a kínált autómárkák palettáját. Az árbevétel nagyrészt emiatt idén 126 százalékkal emelkedhet 200 milliárd forintra, az EBITDA-termelés pedig közel háromszorosára hízhat, elérhetőnek tartjuk a menedzsment által jelzett 6 milliárd forintos értéket.

A régiós országok gazdasági fellendülése várható a következő években, ami erős kereslet oldali felhajtóerő az autóértékesítések számára, és igen jó alapot teremt a vállalat organikus profitnövekedéséhez. A chiphiány okozta – átmenetinek ígérkező - kínálati oldali probléma a 2021-es és 2022-es értékesítési volumenre is negatívan hat, azonban még ezzel együtt is éves átlagos 13 százalékos árbevétel- és 15 százalékos EBITDA-bővülésre számít az OTP 2022 és 2026 között. A hosszú távú stratégia alapján várható újabb felvásárlások ezeken a növekedési számokon tovább lendíthetnek, és fair érték becslésünkre nézve is tartogat felfele mutató potenciált.

Az autóipari változások a vállalat számára is kihívást jelenthetnek, amire részben választ ad a társaság a hosszútávú stratégiában megfogalmazott irányvonallal, melynek megvalósításával a menedzsment tempósan halad előre.