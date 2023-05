Mintegy 3,5 százalékos emelkedéssel zárt az OTP részvénye, ami a legnagyobb forgalmú és tőzsdei kapitalizációjú hazai részvény esetében jelentős elmozdulás. Ez ráadásul úgy történt, hogy nincs általános emelkedés, más részvények iránt messze nem mutatkozott ilyen érdeklődés, sőt, a világ jelentősebb tőzsdeindexei esésbe váltottak. Múlt csütörtökön már volt egy ilyen emelkedő napja a bankrészvénynek, és ha a tegnapi szünnap nem zavarná meg a képet, a technikai elemzés szabályai szerint a mai szárnyalást a "follow through" néven ismert jelenségnek lehetne tekinteni.

Hasítanak a leányok

Ennek lényege, hogy egy meginduló emelkedést 3-10 napon belül egy újabb, nagy forgalmú emelkedő nap követ, ez rendszerint azt jelzi, hogy az intézményi befektetők vásárolni kezdik a papírt. Az OTP esetében ez nem is lenne meglepő, több ok miatt sem. A tavalyi negyedik negyedéves eredmény azt mutatta, hogy ugyan a háború az orosz és ukrán leánybankokat értelemszerűen megviseli, a magyarországi eredményt pedig óriási különadók sújtják: a többi országban azonban olyan szép nyereséget tudott összehozni az OTP, ami nem is olyan rég még teljes eredménynek is megfelelt volna.

Fáj a magas kamatszint

Akkor ez önmagában nem mozgatta meg az árfolyamot, kellett még valamilyen pozitív hatás. A tavalyi eredmény értékelésekor elhangzott, hogy az itthoni nagyon magas kamatok nem jók a banknak, mert hiába nőne meg a kamatmarzs a betéti és hitelkamatok között: egyrészt alacsony szinten állami kamatstop van érvényben sok meglévő hitelre, veszteséget okozva a banknak, másrészt a jelenlegi kamatszinteken visszaesett a hitelezés.

Indul a kamatcsökkentés

Most pedig pont ebben mutatkozik változás: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) múlt héten először lazított monetáris politikáján, erősen lecsökkentve a kamatfolyosó felső szélét, és egyben jelezte is, hogy a folyamat tovább haladhat a közeljövőben, és a jelenlegi 18 százalékos irányadó jegybanki betét szintje is visszatérhet az alapkamat 13 százalékos szintjére.

Lényegében indul tehát a kamatcsökkentési ciklus, ami a bankoknak fellélegzést hozhat. A kamatstopos hiteleket értelemszerűen kisebb a veszteség, ha kisebb a piaci kamat, ugyanakkor, ha a kamatcsökkentés elér egy megfelelő szintet, újra fellendülhet a hitelezés. Persze a különadók sokat elvesznek a várható növekményből, de egyre kisebb annak az esélye, hogy az extraprofitadó eredetileg tervezett év végi megszüntetésének időpontjában ne következne be legalább egy részleges csökkentés.

Javuló fundamentumok, beragadt befektetők

A jelenlegi változások tehát arra utalhatnak, hogy az OTP magyarországi adózott eredménye belátható időn belül újra növekedhet, ami értelemszerűen az árfolyamban is jelentkezik. Mindazonáltal nem könnyű a felfelé vezető út: a tavalyi nagy esés időszakában rengetegen vásároltak, majd ragadtak be a papírba, ők jelentik azt az erős kínálatot, amit a vevőknek fel kell szippantani.