Az OTP Bank jövedelmezőségét 2019-ig erőteljes növekedés jellemezte - mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója a hitelintézet rendkívüli közgyűlésén. 2020-ban a kockázati költségek miatt a jövedelmezőség visszaesett, a tőkearányos megtérülés (ROE) 13 százalékos lett, de a bank stabilan működött tovább. 2021-ben a ROE visszaállt 19,1 százalékosra. A működési eredmény 18 százalékkal nőtt az első félévben éves alapon, nőtt a hitelállomány, Bulgáriában és Oroszországban is, és a második félévben még nagyobb növekedést vár a bank.

A csoporton belül Magyarország súlya folyamatosan csökken, de a növekedés motorja továbbra is az anyaország az államilag támogatott hitelprogramoknak is köszönhetően. Mind a lakossági, mind a vállalati területen sikeresen szerepelt a bank. A teljesítő és a nem teljesítő hitelek állománya is növekedett. A moratórium után sem számol az OTP a nem teljesítő hitelállomány jelentős növekedésével - mondta Csányi. A bank tőkehelyzete is stabil, az elsődleges tőkemutató (CET1) 15,1 százalékon áll. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlása miatt nem került sor 2019 és 2020 után osztalékfizetésre, 119 milliárd forintot erre elkülönítve levontak a szavatolótőkéből, emellett az első félév után is levontak 42 milliárd forintot. Az Európai Központ Bank stressztesztjén is kiválóan szerepelt a bank. Csányi reméli, hogy az MNB megengedi majd, hogy tavasszal már kifizethesse az osztalékot a bank.

Csányi bízik a forint erősödésében

Az akvizíciókkal Ukrajna és Oroszország kivételével jelentősen javította a bank a pozícióját. Üzbegisztánban bejelentett a bank egy nem kötelező érvényű ajánlatot az Ipoteka Bank 75 százalékos részvénycsomagjára. Szlovéniában a Nova KBM felvásárlása után piacvezető bankká válik a bank. Vizsgálja emellett egy kínai online hitelezéssel foglalkozó bankban lévő cégben kisebbségi részesedés vásárlását a bank.

Az OTP könyv szerinti érték alapján való értékeltsége 1,9-szeres, ami rendkívül magas. A piaci kapitalizációja a cégnek most 14,4 milliárd euró. Csányi bízik abban, hogy a forint erősödik majd, és ennek köszönhetően még több versenytársát lekörözheti az OTP. A csoport mérlegfőösszege 2022-ben a tervek szerint 100 milliárd euró körül lesz. A növekedéshez a jó makrogazdasági feltételek is hozzájárulnak majd.

Csányi a költségvetési hiány csökkenését várja jövőre, de kockázatokat hordoz még továbbra is a pandémia. A hitelállomány és a fogyasztás növekedésében is bízik az OTP első embere, miután a gazdasági helyzet javul, a reálbérek emelkednek. A kormány és a jegybank intézkedéseit is dicsérte Csányi. A hitelprogramokon túl a zöld programokat, a fenntarthatóságot is fontosnak tartja az OTP, 90 milliárd forintos összegben bocsátott ki zöld jelzálogleveleket a bank.

Így fog festeni a munkavállalói részvényprogram

Csányi a részvényre átváltható Opus-kötvényekről elmondta, hogy a tíz évvel ezelőtt kibocsátott eurós hitelpapírok ma még beszámíthatók az OTP tőkéjébe, de jövőre már nem. A bank igazgatósága ezért úgy döntött, hogy ezeket a kötvényeket visszavásárolja. Az MNB engedélyezte a tranzakciót, miután ez sajátrészvény-visszavásárlásnak számít. A kötvények visszavásárlása miatt 174 milliárd forinttal csökkent a szavatolótőke, ezért a tőkemegfelelési mutató is csökkent valamelyest. A kötvények visszavásárlásával a bank könyveibe kerülnek a részvények.

A dolgozók számára különleges munkavállalói részvényprogramot (KMRP) lehetett indítani. A KMRP kezeli ezt a programot, az igazgatóság ezek számára értékesíti majd a sajátrészvényeket 210 milliárd forint értékben. Az így felszabaduló tőkét az OTP akvizíciókra fordítja majd, illetve a hitelállomány emelkedése is tőkeigényes. Ha nagyobb akvizíciós célpontot talál a bank, akkor további részvénykibocsátás is szóba kerülhet - mondta Csányi. Jelenleg az OTP sajátrészvény-állománya 1,077 millió darab.

A közgyűlés elfogadta a KMRP programot, és azt is, hogy a bank évente a két KMRP-szervezetnek 2,5-2,5 milliárd forintnyi támogatást ad a program működési költségeire, ráfordításaira.

A hitelezési moratórium meghosszabbítása nem lesz jelentős hatással az OTP-re - mondta lapunk kérdésére Csányi. Azt azonban nem tartja korrektnek, hogy moratóriummal érintett hitelkártyák és folyószámlahitelek kamatát a személyi hitelek kamatával számolhatja el csak a bank. Ez az elszámolás OTP-nek mintegy 6 milliárd forintjába kerül majd. Korábban Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese úgy nyilatkozott egy konferencián, hogy becslése szerint az adósok egy százalékának okozhat majd problémát a moratórium után a törlesztés folytatása.