2 milliárd renminbi, azaz nagyjából több mint 110 milliárd forint értékű, 3 éves futamidejű kötvényt vásároltak a befektetők.

Nem ez az első magyar kibocsátás az ázsiai országban: tavaly már bocsátottak ki zöld pandakötvényt a kínai kötvénypiacon kétszeres kereslet mellett.

Varga Mihály szerint az így bevont pénzeszköz az energiabiztonság erősítésére és a klímaváltozás elleni küzdelemre használható fel.

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) szerdai közleménye szerint a hároméves futamidejű, 2 milliárd jüan névértékű pandakötvény éves fix kuponja 3,75 százalék. A kötvénykibocsátás főszervezője a Bank of China Ltd, a China Construction Bank Corporation és az Export-Import Bank of China pénzintézetek voltak - írja az MTI.

A kötvényből befolyó összeget az ÁKK az adósságkezelési stratégiának megfelelően 3 éves, fix kamatozású devizacsere ügylet keretében euróra váltja és a befolyt összeget a költségvetés egyes zöld kiadásainak finanszírozására és refinanszírozására fordítják.