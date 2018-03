Pánikszerű jelenségek a Mészáros-birodalomban

Hatalmas, pánikszerű eladási hullám alakult ki a Mészáros Lőrinc nevéhez köthető részvények piacán. A menedzsment pozitív tartalmú bejelentéseket tett, ez egyelőre megfordította az áresést.

Meredeken zuhant a Mészáros Lőrinc nevéhez köthető három tőzsdei részvény árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). A Konzum a múlt pénteki 2980 forintról ma délután 2255 forintig esett - ma 15 százalékot - az OPUS részvények 595 forintról 429,5 forintig, az Appennin 630 forintról esett 440 forint közelébe.

A hét eleje óta tartó negatív hangulatot több tényezővel magyarázták az eddig a témában megjelent cikkek, a legjobb összefoglalót eddig a témában az Index jelentette meg. Egyrészt vannak olyan magyarázatok, amelyek szerint a Fidesz hódmezővásárhelyi veresége után több befektetőben is felvetődött, hogy a Mészáros Lőrinc nevéhez köthető cégbirodalom kockázatait át kellene értékelni, ha nem biztos a jelenlegi kormánypárt áprilisi választási győzelme. Másik magyarázat szerint (erre szintén az Index utalt) a Mátrai Erőmű tegnapra meghirdetett közgyűlésén történhettek volna olyan események, amelyek arra utalnak, hogy késlekedik az OPUS és a cseh EPH konzorciumának hatalomátvétele a cégben.

A cégek menedzsmentjei érzékelték a jelek szerint a részvények piacán eluralkodott negatív hangulatot. Az Opus ma reggel 10 óra 10 perckor rendkívüli közleményt tett közzé a Budapesti Értéktőzsde honlapján. E szerint: az Opus a sajtóban megjelent találgatásokkal szemben ezúton tényként tájékoztatja a befektetőket, hogy a Mátra Energy Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megkötött, a Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kibocsátott 72,6 százalék mértékű tulajdonosi részesedést biztosító részvénypakettre vonatkozó részvényadásvételi szerződés az abban foglalt feltételeknek megfelelően határidőben teljesülni fog.

A bejelentés megtette jótékony hatását a tőzsdén. A 10 órakor még 440 forint alatt álló részvények árfolyama meredek emelkedésbe kezdett, s két órával később már 550 forint felett járt, innen kezdett el délutánra ismét lemorzsolódni.

A Konzum részvények kereskedését 15 százalékos csökkenést követően fél 12 előtt néhány perccel felfüggesztették, arra hivatkozva, hogy a cég hamarosan a részvények értékét jelentősen befolyásoló tájékoztatást fog közzétenni. A bejelentés itt is megérkezett, ez pedig a decemberben bejelentett 30 milliárd forintos tőkeemelés újabb lépéseiről szólt, kiemelve, hogy a tőkeemelés során a Konzum részvényeket 3141 forintos árfolyamon bocsátják ki. (A bejelentés alapjául szolgáló igazgatósági döntésről szóló közleményt lásd keretes írásunkban.)

A Konzum részvények kereskedését ezután a tőzsde 16 óra 10 perctől visszaállította. A kereskedés újraindulását követő néhány percben közel 400 forinttal emelkedett a Konzum részvények árfolyama, 2630 forintig.

A Konzum közleménye

A decemberben bejelentett, folyamatban lévő 30 milliárdos tőkeemelés folytatásaként, újabb vagyonelemekkel bővül a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. turisztikai portfóliója - tette közzé a vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján. A tőzsdei társaság a várhatóan április végéig lezáruló, két lépésben megvalósított tőkeemelés eredményeként kizárólagos befolyást szerez a BLT Group Zrt.-ben amely a Balatontourist csoportot, illetve három balatoni ingatlant tulajdonol, továbbá megszerzi a Hunguest által üzemeltetett Bál Resort hotelt is. A lépéssel az igazgatóság Magyarország legnagyobb szállásadó vállalatának létrehozását készíti elő: a tőkeemelést követően a Hunguest Hotels Zrt.-t és a Balatontouristot egy közös szakmai irányítással működő turisztikai csoportba szervezi.



A Konzum Nyrt. menedzsmentje a részvényesek szempontjából fontos döntéseket készített elő: az igazgatóság hozzájárult, hogy a Konzum Management Kft. a BLT Group Zrt. részvényeivel tőkét emeljen a társaságban. A várhatóan április 30-ig lezáruló tranzakcióval a Konzum Nyrt. kizárólagos befolyást szerez a Balatontouristban, továbbá közvetett tulajdonosa lesz a Balatonakali Strand Kempinget, a Balatonalmádi Yacht Kempinget és egy Almádiban fekvő, fejlesztés előtt álló ingatlant tulajdonló társaságoknak. A Konzum Nyrt. igazgatósága emellett jóváhagyta, hogy a Konzum RE Ingatlanalap a Balatonalmádiban fekvő Hotel Bál Resort - egykori Ramada Hotel - tulajdonával tőkét emeljen a tőzsdei társaságban.



A nem vagyoni hozzájárulás formájában a Konzum Nyrt. tulajdonába kerülő üzletrészek előzetes felértékelésére a társaság nemzetközi szakértőket kér fel. A piaci érték ismeretében a Konzum a nem vagyoni hozzájárulásként a tulajdonába kerülő társaságok, illetve hotel ellenértékét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával egyenlíti ki. Az alaptőke emelés során a társaság igazgatósága az új részvények kibocsátási értékét 3.141 forinton rögzíti.



Jászai Gellért, a KONZUM Nyrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, a vállalatnál zajló tőkeemelés sorozat célja, hogy a tranzakciók lezárásával a tőzsdei társaság tulajdonába kerülő szálloda és kempingüzemeltető vállalatokat közös szakmai irányítás alá vonják, amelyben vezető szerepet szánnak a Hunguest Hotels Zrt.-nek. "Magyarország legnagyobb szállásadó vállalatát szeretnénk létrehozni, amely széles spektrumban, a kempingektől a 3-4 csillagos szállodákig képes a belföldi turizmusban, illetve a régióban is vezető szolgáltatóvá válni. Turisztikai portfóliónk átalakításával nem csupán a tulajdonosi szerkezet egyszerűsítésére törekszünk; fontos célunk, hogy a Hunguest illetve a Balatontourist közötti szinergiákat a lehető legteljesebben kihasználjuk"- tette hozzá az elnök-vezérigazgató.



A Balatontourist saját üzemeltetésben és franchise rendszerben jelenleg 10 kempinget működtet a Balaton körül, a társaság tavalyi évi árbevétele meghaladta a nettó 1,3 milliárd forintot. A szállásadó vállalat a tó körüli kempingpiac legnagyobb szolgáltatója, létesítményeiben több 188 ezer vendég fordult meg a tavalyi szezonban, akik összesen 655 ezer vendégéjszakát töltöttek a Balatontourist szálláshelyein.



A Hunguest Hotels jelenleg összesen 25 szállodát működtet saját üzemeltetésben, illetve franchise rendszerben. A vállalat saját üzemeltetésű szállodáiból származó szakmai árbevétele elérte a nettó 16,5 milliárd forintot, a hotellánc létesítményeiben összesen 404 ezer vendég, 1,4 millió vendégéjszakát töltött el az elmúlt évben.



A mai napon közzétett tranzakciók a Konzum által tavaly decemberben közzétett és folyamatban lévő 30 milliárdos tőkeemelés folytatásaként jelentette be, amellyel a vállalat a Hunguest Hotels Zrt. mellett összesen 18 belföldi és 5 külföldi szálloda tulajdonosa lesz. A Konzum Nyrt. igazgatósága ennek a ténynek megfelelően határozott az új részvények kibocsátási értékéről.