Partvonalon a magyar piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 696,19 pontos, 2,02 százalékos emelkedéssel, 35 103,39 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 7,8 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége erősödött az előző napi záráshoz képest.

Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint pozitív volt a hangulat a részvénypiacokon, ami átterjedt a magyar tőzsdére is.

Mint elmondta, szerdán vegyes makroadatok érkeztek Kínából, az Egyesült Államokból és Európából, de alapvetően nem ez foglalkoztatta a piacokat. A befektetők egyrészt annak örültek, hogy pozitív hírek érkeztek a koronavírus-vakcinákkal kapcsolatban - a Novavax vakcinája hatásosnak bizonyult a tesztalanyokon -, másrészt a gyorsjelentések mind Európában, mind a tengerentúlon megnyugtatólag hatnak, nincsenek nagy csalódást keltő számok. Akár már ezen a héten, de legkésőbb a jövő héten újabb amerikai fiskális stimulust fognak bejelenteni, ami támogatást jelent az amerikai gazdaságnak, így a részvénypiacoknak is.

A magyar piac a vezető üzletkötő szerint még mindig a "partvonalon" van, továbbra sincs nagy vételi erő. A Molt már rég lehetett 5 százalékos pluszban látni, és ha nincs is nagy forgalma, megpróbálja kicsit behozni lemaradását az európai olajpapírokhoz képest, amelyek az utóbbi két napban szép teljesítményt nyújtottak. Mint az MTI szerint megjegyezte, az olajpapírok erősödését az olajár emelkedése is segítette.

A Richter is szépen teljesített, míg a pénteken jelentő OTP esetében erős kivárás látható. A magyar bankpapír kicsi forgalom mellett kifejezetten alulteljesített, miközben a hasonlóan a régióban tevékenykedő Raiffeisen, amely a jövő héten szintén publikálja gyorsjelentését, az utóbbi napokban szépen emelkedni tudott.

A forint nem tudott erősen elszakadni a 345 forintos szinttől az euróval szemben, annak ellenére sem, hogy az euró/dollár árfolyam folytatta a menetelést, el tudott menni egészen 1,19-ig.

Kitért arra is, hogy miközben a részvénypiacon jó a hangulat, az arany ára is nő, 2050 dolláron áll. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi két hétben több mint 10 százalékot emelkedett, amiben a gyengülő dollár is szerepet játszik. Hozzátette, régebben ilyet nem nagyon lehetett látni, az utóbbi másfél évben lett jellemző, hogy a részvénypiac és az arany ára egyszerre emelkedik.

A CIG Pannónia Nyrt. bejelentette, hogy elhalasztja az augusztus 7-re meghirdetett részvénycserét, amely alapján a részvények névértékét 33 forintról 100 forintra emelték volna.

A Mol 87 forinttal, 5,10 százalékkal 1794 forintra erősödött, 979,6 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára nem változott, 10 200 forintot értek, forgalmuk 4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1 forinttal, 0,27 százalékkal 371 forintra nőtt, forgalma 126,3 millió forint volt.

A Richter-papírok ára 200 forinttal, 2,95 százalékkal 6970 forintra emelkedett, forgalmuk 2,5 milliárd forintot ért el.