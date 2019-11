Pezsgőt lehet bontani a Richternél

Nagy fordulat állt be a Richter részvények hosszútávú trendjében, az utolsó akadályt is leküzdve ismét emelkedő trendbe került a részvény. Ezzel az összes blue-chip támogatja már a BUX-ot.

Hatalmas pozitív fordulat állt be a Richter-részvények megítélésében az elmúlt másfél hónapban. Míg október 10-én még az éves mélypont közelében, 4730 forinton is lehetett vásárolni a gyógyszeripari cég papírjaiból, addig a hét elején már 6000 forint felett is járt az árfolyama. Az emelkedés mögött rejlő fundamentális okokról korábban írtunk a gyorsjelentési összefoglalónkban, azonban a most elért árfolyamszintek azt jelentik immár, hogy technikailag is komoly változás állt be a gyógyszeripari részvény hosszútávú trendjében.

A BUX index amúgy is jól szerepelt az idén, s a négy nagy papírból eddig három hosszútávú emelkedő trendben volt, az egyetlen gyenge láncszemet a Richter jelentette, amely tavasz-végi, nyári esésével kiesett saját emelkedő trendjéből.

A heves lefelé menetet azonban az elmúlt egy hónapban intenzív hegymenet követte, s a megpattanás egy technikailag jelentőséggel bíró szint átvitelére is elegendő volt. Ez a szint 5800 forintnál húzódott, mivel a lejtmenetben a 100 forintos osztalék kifizetését megelőzően 5900 forintnál volt az a lokális csúcs, ahonnan új, mélyebb mélypontra zuhant a részvény árfolyama.



Trendforduló a Richterben

A hétfőn elért 6034 forint ezt a szintet több, mint 3 százalékkal meghaladja, ezért ez a lokális csúcs áttörtnek tekintendő, s új, magasabb csúcs alakult ki a részvény árfolyamában. Ez azt jelenti, hogy a részvény emelkedő trendbe került, ami annyit teszi, hogy a jövőben magasabb csúcsok és magasabb mélypontok követhetik majd egymást a részvény grafikonján. Ennek most csak elméleti jelentősége van, mivel az emelkedés olyan heves volt, hogy a korábbi mélypontot, mint erős támaszt több, mint 1000 forinttal lejjebb, 4730 forintnál találunk az árfolyamgrafikonon. Így egy mostani vételhez nem nagyon lehetne értelmes kockázatot jelentő stop szintet rendelni.

Az egész magyar piac szempontjából viszont elég kedvező, hogy az egyetlen csökkenő trendben lévő blue-chipnek is sikerült pozitív fordulatot végrehajtania.

