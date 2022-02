Pénteken is fel-le rángatózott a forint árfolyama a devizapiacokon, délelőtt még 369,5 forintos, néhány órával később 365 forint alatti árfolyamon is lehetett eurót vásárolni. Csütörtökön folyamatosan gyengült a magyar fizetőeszköz, délután már 371 fölött jegyezték az eurót, a dollárral szemben történelmi mélypontra került a forint. A KBC szakértői szerint tegnap technikai szempontból egy fals kitörést lehetett látni a 370-es szintek miatt, de a gyorsan változó környezet miatt továbbra is érdemes figyelni az euró/forint árfolyamát.

A piacokat továbbra is az orosz-ukrán konfliktus, illetve a nagyhatalmak ezekre gyakorolt reakciói, szankciói mozgatják. A csütörtöki sokk után pénteken már érezhető pluszban nyitottak az európai tőzsdék, míg az amerikai piacok már tegnap is szép emelkedést produkáltak. A régiós piacok, amelyeket a legjobban sújtott csütörtökön a háború, pénteken erős pluszban álltak, a varsói tőzsde 8, a Budapesti Értéktőzsde 6,5, a moszkvai 20 százalékos pluszban tartott délután. A fejlett európai országok tőzsdéi jellemzően 2-3 százalékot emelkedtek.

Az OTP a csütörtöki 15 százalékos zuhanás után pénteken 16 százalékos pluszban állt délután, a Richter, a Mol és a 4iG is emelkedik. Az OTP tegnap már igyekezett megnyugtatni a befektetőket, hogy a bankot még akkor sem fenyegeti tőkeprobléma veszélye, ha netalán a teljes ukrán operációt elveszítené.

Az árupiacokon is enyhült a feszültség, a kőolaj hordónkénti ára ismét 100 dollár alatt van, és a gáz ára mérséklődött, a nemesfémeké szintén csökkent, és a mezőgazdasági termékeké is esett pénteken. A helyzet viszont bizonytalan, a JP Morgan után már a Goldman is 125 dollárt is elérő olajárfolyamot vár a következő három hónap során az orosz-ukrán konfliktus miatt - írja a KBC. A háború miatt nagyságrendileg napi 1 millió hordó olaj már ki is eshetett a globális exportból, az ukrajnai és fekete-tengeri szállítási útvonalak fennakadása miatt.