Piszkos kis titok hozza el az összeomlást

Nagyon eltorzítja a tőkepiacokat a passzív alapok térnyerése, fals árazás és torz likviditás is van a következmények között. Előbb-utóbb eljön az összeomlás - véli a Nagy dobás című film ihletője. Szerinte a helyzet olyan, mint a pénzügyi válságot megelőzően.

Jelenleg az indexalapok irányába megfigyelhető tőkeáramlás hasonló ahhoz, mint amit a válság előtt lehetett tapasztalni a CDO-k (collateralized debt obligation - szintetikus fedezett adósságkötelezettség) irányába. Ezek a befektetési termékek jelentősen hozzájárultak a 2008-as összeomláshoz - véli Michael Burry, a Nagy dobás (The Big Short) című filmet megihlető befektetési alapkezelő.

A befektetési szakértő, aki a CDO-k összeomlását időben játszotta meg, a Bloombergnek adott interjújában kifejtette, az indexalapokba áramló tőke jelentősen eltorzítja a részvény és kötvényárfolyamokat. Ez a jelenség hasonló ahhoz, mint amit a CDO-kkal kapcsolatban lehetett tapasztalni annak idején az alacsony minőségű jelzáloghitelek piacán. Eljön ugyanis az a pont, amikor a tőkeáramlás megfordul, s annak akkor nagyon csúnya hatásai lesznek. Ez a lufi olyan, mint a többi és minél tovább tart, annál nagyobb lesz majd az összeomlás - véli Burry.

A szakember jelenleg mintegy 340 millió dollár befektetéséért felelős a Scion Asset Management nevű cégnél, s portfóliójában előnyben részesíti a kisebb kapitalizációjú, ellenben fundamentálisan alulértékeltnek tartott társaságok részvényeit. Többek között azért, mert az ilyen részvények jellemzően alulreprezentáltak a passzív befektetési alapok portfólióiban.

De nem csak a passzív befektetési formák, hanem a jegybankok is jelentősen torzítják az árazásokat a tőkepiacokon. Éppen emiatt a piaci kamatok és hozamok alakulása már nem mutatja hatékonyan a mögöttes termékek kockázatát a kötvénypiacon, a passzív befektetési formák térnyerése miatt ugyanez mondható el a részvénypiacokról is. A leegyszerűsített elméletek és modellek, amelyek alapján azok a befektetési stratégiák felépülnek és az ETF-ek (tőzsdén jegyzett alapok) és a befektetési alapok befektetnek, már nem igénylik azt az egyedi részvényekre lebontott elemzési munkát, amely az igazi értékek megtalálásához lenne szükséges. Ez a folyamat pedig nagyon hasonló ahhoz, amit a szintetikus CDO-k esetében lehetett tapasztalni a válság előtt. Ott is a háttérbe szorult a valódi, fundamentumokra alapuló elemzés, s helyette a masszív tőkemozgásokat a Nobel-díjas modellek határozták meg, amelyek később hamisnak bizonyultak - foglalta össze aggodalmait Burry.

A passzív indexalapok - legyen az nyílt végű, zárt végű vagy tőzsdén jegyzett - "piszkos kis titka" az, ahogy a likviditás eloszlik a részvények és a részvényt tartalmazó indexek között - szól a magyarázat. A részvények napi forgalma ugyanis rendszerint sokkal alacsonyabb, mint az őt tartalmazó indexeken alapuló termékeké.

A 2000 legnagyobb amerikai részvényt tartalmazó Russel 2000-es index több mint fele olyan részvény, amelynek napi forgalma nem haladja meg az 5 millió dollárt. Ezeknek is közel fele, 456 részvény forgalma kevesebb, mint 1 millió dollárt. Azonban ezek a részvények szerepelnek indexekben, s ezért a passzív befektetési formákon keresztül ilyen részvényekhez van kötve több százmilliárd dollárnyi tőke.

Ráadásul a világ vezető részvényindexének tartott S&P 500-as indexszel sem jobb a helyzet. Ennek kosara tartalmazza a világ legnagyobb kapitalizációjú részvényeit, mégis ezek közül 266-nak a forgalma 150 millió dollár alatt marad. Ez persze soknak hangzik, azonban globálisan ezermilliárd dollárokra rúg azoknak az eszközöknek az értéke, amelyek ezekhez a részvényekhez vannak indexálva. A színház egyre zsúfoltabb lesz, azonban a kijárat mindig ugyanaz, mint ami mindig is volt. S a helyzet még rosszabb, ha az ennél is illikvidebb külföldi részvény és kötvénypiacokat nézzük - sorolta aggályait.

A strukturált eszközökkel való játék mindig ugyanaz. Könnyű őket eladni, a befektetési menedzserek egyre olcsóbban adják az indexelt, passzív eszközöket. De ők sem bolondok, azért teszik, mert nagy tételben adják őket. A baj az, hogy mostanra már lehetetlen lesz egyszerűen leépíteni e pozíciókat. Burry szerint a helyzet mögött álló fundamentális koncepció ugyanaz, mint ami a 2008-as piaci összeomlást eredményezte. Nem tudni mikor jön ez el, de minél tovább tart ez a folyamat, a krach annál nagyobb lesz - ismételte meg baljós jóslatát a szakember.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!