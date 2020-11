Piszok nagyot robbantottak a nagyok

Olyan kiváló negyedévet tudhatnak maguk mögött a magyar tőzsde nagyágyúi, amire ritkán volt példa az elmúlt tíz évben. A látványos talpra állás után nem csoda, hogy száguld a BUX index, kérdés, hogy a mostani járványhullám mekkorát üt majd rajtuk

Amennyire nagyot ütöttek a járvány miatti korlátozások az előző negyedévekben a magyar tőzsdei cégeken, olyan látványos volt a talpra állás a harmadik negyedévben, legalábbis a BUX indexben legnagyobb súllyal szereplő négy blue chip adatait nézve.

Ha csak a négy nagy cég, az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom összesített nettő eredményeit nézzük, akkor az látszik, hogy ennél jobb negyedéve mindössze kétszer volt a cégeknek, a tavalyi harmadik és a második negyedév.

200 felett

"A négy nagy cég összesített profitja 211 milliárd forint lett, ami messze meghaladja a piac és a mi várakozásinkat is. Mi elég konzervatívan megközelítést alkalmazva 162 milliárdos profitot becsültünk előzetesen a négy nagy cégnél" - mondta Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető stratégája a Napi.hu-nak. Nagyon ritka konstelláció az, hogy az összes nagy cégnek egyszerre menjen jól, de ez most összejött.

Még a relatíve - a többi nagyhoz képest - kissé gyengébben szereplő Magyar Telekomnak is sikerült pozitív meglepetést okoznia, igaz, ott nem az operatív eredmény, hanem inkább a pénzügyi tételek javították az eredményt. A távközlési cég árfolyama ennek megfelelően nem is ment nagyon fel, az az idén a várakozásoknál alacsonyabb osztalék miatt elég nyomott maradt, hogy a most legkevésbé izgalmas blue-chippel kezdjem - mondta Miró.

A Mol viszont elég jó eredményt publikált. Profitja alig maradt el a tavalyi év hasonló időszakában elért 59,8 milliárd forinttól, 56,8 milliárd forint lett a mostani harmadik negyedévben. Az olajipari cég működésében két tényezőt érdemes kiemelni, az egyik, hogy az azeri mező már konszolidálásra került és ennek megjelent a pozitív hatása a kitermelési üzletág eredményében. Annak ellenére, hogy az olajár jóval alacsonyabb mint tavaly, a kitermelési üzletág EBITDA-ja 69,4 milliárdról csak 63,8 milliárdra esett. Ez kevesebb mint 10 százalék elmaradást jelent úgy, hogy az olaj árfolyama időközben 30-ot zuhant.

A másik nagy meglepetés a downstream üzletág eredménye, amelynek EBITDA-ja növekedni tudott a tavalyi 57,6 milliárd forintról 62 milliárdra. Ez azért volt meglepetés, mert a finomítói marzsok alacsonyabban voltak mint tavaly. Viszont a marketing marzsok kipótolták ezeket a hiányosságokat és jó volt a volumen is. Nagy volt a fogyasztás, valószínűleg azért, mert sokan autóztak nyáron inkább az országon belül.

A fogyasztói szolgáltatások üzletága eközben szintén nagyon jól teljesített. Itt a rendkívüli tételek nélkül számolt EBITDA 47milliárd forintról 55 milliárdra emelkedett. A benzinkutak üzleteiben megnövekedett a fogyasztás, valószínűleg azért is, mert sokkal többen töltötték idén belföldön a nyaralást. Ezt a szolgáltatását folyamatosan fejleszti a Mol, s már lassan elérte a terveiben szereplő, egyharmados arányt, azaz megtermelt profitjának már közel egyharmada a fogyasztói szolgáltatásokból származik.

Ami a lényeg, hogy bár a cég operatív eredménye a tavalyihoz képest visszaesett, a nettó eredmény ennek ellenére jó lett, s ez annak fényében kedvező, hogy az első két negyedév pocsék volt - emelte ki Miró.

Mi történt az OTP-nél?

Az OTP-nek segített, hogy konszolidálásra került jó pár cég. A szlovén bank az év végétől, a szerb bank pedig a tavalyi harmadik negyedév végétől került be a csoport számaiba, s ez is szerepert játszott a nettó kamatbevétel növekedésében. A hitelállomány is összességében növekedni tudott, relatíve aktívak voltak az ügyfelek, nem kamat jellegű bevételek is növekedtek miközben a céltartalék-képzés szinte nullára esett - hívta fel a figyelmet a szakértő.

Bár a hitelmoratórium alapesetben eltakarná, hogy az ügyfelek fizetőképességi állapota milyen, azért a bankoknak ügyfeleikről elég sok információ áll a rendelkezésére ahhoz, hogy ezt meg tudják ítélni. Nem csak a lakossági, de sok esetben a vállalati ügyfeleknél is így van ez, ennek fényében nagyon biztató, hogy a bank nem tartotta szükségesnek a korábban megképzett céltartalékokon felül továbbiak megképzését.

A bank nettó eredménye pont annyival lett magasabb a várakozásoknál, mint amennyivel a céltartalék-képzés kisebb az előrejelzéseknél. A negyedik negyedévet nyilván rontani fogja a járványhelyzet jelenlegi rosszabbodása, de ezzel természetesen az OTP-nél is számoltak. A bank azt mondta, hogy év végére a kockázati költségek aránya 125 bázispont lesz s a tőkearányos megtérülést pedig 10 százalék fölé várják. Mindkét adat olyan, amely a negyedik negyedévben esetleg bekövetkező romlásra bőven tartalmaz tartalékokat - mondta Miró.

Lekörözte a piacot

A Richter is rávert a piaci várakozásokra. több mint 15 százalékkal. Akik optimisták voltak, azok is 25-26 milliárd forintos operatív eredménnyel számoltak, amely ehhez képest 30 milliárd forint lett a negyedévben. A pénzügyi eredmény lett halványan rosszabb a vártnál, de a gyógyszeripari cégnek ennek ellenére sikerült hoznia a tavalyi harmadik negyedévben elért 22 milliárd forintos nettó nyereséget - tette hozzá Miró.

A gyógyszeripari cég profitjában jelentős szerep jutott a Cariprazine-eladásoknak. Az Egyesült Államokban a Vryalar eladásból származó bevétele nagysága nagyjából 21 milliárd forint körül alakult, s ez a jövőben még tovább növekedhet, a Richter ottani partnere szerint ugyanis az antipszichotikumok piacán jelenlegi részesedése 3 százalék körüli, azonban ez akár 5 százalék fölé is nőhetne. Persze az igazán nagy dobás az lenne, ha a gyógyszer az Egyesült Államokban elfogadnák, mint a súlyos depressziós zavarok kezelésére alkalmas készítményt. Erre hosszabb távon lehet esély. A cég 2022-re várja az FDA-tól az engedélyt, ha sikeres lesz a maradék két kísérlet - mondta Miró.

Ami fontos, hogy a cég vezetése a korábbi stagnálás helyett már növekvő árbevétellel számol éves szinten, valamint azzal, hogy a 15 százalék helyett marzsa elérheti a 19-20 százalékot is. Ha ez megvalósul, akkor a cég nyeresége a korábbi konszenzusokban szereplő 90 milliárd forint helyett akár 100-110 milliárd forint is lehet.

Olcsó a piac, egyre magasabbak a célárak

Miró szerint a javuló kilátásokat jelzik az elmúlt napokban érkezett felminősítések is, a HSBC a Richter korábbi 7800 forintos célárfolyamát 8200 forintra, a Société Générale pedig az OTP 11 000 forintos célárfolyamát 11 500 forintra emelte. A stratéga szerint a magyar piac most jelenleg kifejezetten olcsónak tekinthető akár saját magához mérten, akár nemzetközi összehasonlításban. A jövőre várt eredményekkel számolva a BUX index átlagos árfolyam/nyereség hányadosa (P/E) 9,3 körüli, amely nagyjából megfelel az elmúlt 15 év átlagának, de volt hogy ez a mutató elérte a 13,8-at is. Ehhez képest a DAX index saját árazási sávjának teteje felé van, 14,8-es P/E-vel (a maximum 15,3 volt), az amerikai S&P 500-as indexnél 21,2 a P/E (itt a maximum 21,6 volt, a hosszabb távú átlag pedig 14,2).

Ebből a szempontból bőven lenne hová emelkednie a magyar részvényeknek a harmadik negyedéves adatok fényében, Még akkor is, ha a rekord-közeli eredmények csak forintban ennyire szépet, a magyar deviza ugyanis jó 10 százalékkal leértékelődött tavaly óta az euróhoz képest, így abban mérve a csodálatos számok már nem is annyira csodálatosak.