Plafonba ütközött Budapest - nem tudni, mi lesz a vége

A keddi nyitás után enyhe pluszban áll a tőzsde, a nagypapírok közül az OTP esik, a Richter és a Mol viszont emelkedett.

Enyhe pluszban áll a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX kedd délelőtt. A nyitás után kis időre mínuszba került a BUX, de kora délelőtt már emelkedett. A vezető papírok árfolyama vegyesen alakul: az OTP esik, a Mol és a Richtert enyhe pluszban áll.

A nap nyertesei között van a CIG Pannónia, amelynek árfolyama már több min 3 százalékot emelkedett. A forgalom viszont alacsony a teljes piacon, a biztosító részvényeire is csak néhány millió forintnyi értékben kötöttek ügyleteket.

Az amerikai gyorsjelentési szezon fejleményei is befolyásolhatják a tőzsdei árfolyamokat, de technikai tényezők is alakítják a képet. Az Erste Befektetési Zrt. szakértői arról írnak, hogy plafonba ütközött a BUX, a 34 ezer pontos ellenállást ugyanis nem sikerült áttörnie, sőt még csak nem is nagyon próbálkozott vele.

Támaszt a 20 napos mozgóátlag jelent 33 206 pontnál, vagyis meglehetősen szűk a BUX index rendelkezésére álló tér, így oldalazás várható az árfolyamban, főleg, hogy az egyedi részvények esetében is hiányoznak a katalizátorok. Kedd délelőtt 33 150 pont körül volt az index.

A forint kissé gyengült kedden, az euró ára 358,4 forintra ment fel a nyitás után.