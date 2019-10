Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Pluszban álltak az indexek New Yorkban

Pluszban álltak a New York-i tőzsde irányadó indexei szerda este.

Közép-európai idő szerint este háromnegyed nyolc körül a 30 vezető amerikai iparvállalat DJIA-mutatója 0,73 százalékos, a tőzsdén jegyzett legnagyobb részvénytársaságok Standard & Poor's 500-as mutatója 0,93 százalékos pluszban állt, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 1,06 százalékos emelkedést jelzett.

A befektetők óvatos optimizmussal várják az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások fejleményeit. Az irányadó indexeket New Yorkban is felfelé húzták azok a hírek, hogy Kína a feszültségek kiéleződésének ellenére is kész tárgyalni egy részleges kereskedelmi megállapodásról az Egyesült Államokkal. A világ két legnagyobb gazdaságának a kereskedelmi főképviselői csütörtökön ülnek össze újabb fordulóra Washingtonban, és bár átfogó megállapodásra már nem számítanak a piacok, valamiféle tűzszünetben reménykednek.

A szerdai kereskedésben minden ágazati mutató nyereséget jelzett, a technológiai szektor szerepelt a legkedvezőbben több mint 1,5 százalékos plusszal.

A nagyvállalatok között kiemelkedően szerepelt egyebek mellett a Microsoft, az American Express, a Visa, valamint az Intel részvénye 1,8 százalék körüli nyereséggel. Ezzel szemben a Johnson & Johnson papírja volt a nap egyik vesztese mintegy 2,3 százalékos mínusszal, miután 8 milliárd dolláros kártérítést ítéltek egy károsultnak, aki azzal vádolta a gyógyszergyártót, hogy a cég nem figyelmeztette a használókat, hogy a Risperdal nevű antipszichotikum fiatal férfiaknál mellnövekedést okozhat.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két kőolajfajta ára emelkedett. Közép-európai idő szerint este háromnegyed nyolc körül a New York-i árupiacon a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) amerikai könnyűolajfajta hordónkénti (159 liter) 14 cent (0,27 százalék) plusszal, 52,77 dolláron állt. Az északi-tengeri Brent olaj hordónkénti ára pedig 18 centes (0,31 százalék) emelkedéssel, 58,42 dollár volt.

Az arany unciánkénti ára 0,57 százalékkal, 8,55 dollárral 1512,45 dollárra emelkedett.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,0975 dollárt adtak a délután fél négykor jegyzett 1,0977 dollár után.

