Pocsék hírek jönnek, de egy valamiben nagy az egyetértés

A héten veszi kezdetét az amerikai gyorsjelentési szezon. Nagy visszaesést várnak az elemzők, s ami probléma, nehezen tervezhető a jövőkép. Ennek ellenére akár még indokolható is az, hogy nincs nagyobb összeomlás a tőzsdén.

Ha valamiben biztosan egyetértenek a szakértők az az, hogy a kedden elindult gyorsjelentési szezon olyan pocsék lesz az amerikai tőzsdei vállalatok körében, amire régóta nem volt példa. A Marketwatch arról ír, a FactSet hétfői adatai szerint az elemzők arra számítanak, hogy az S&P 500-as részvényindex kosarában szereplő cégek összesített eredménye 44,6 százalékkal fog zuhanni 2019 második negyedévhez képest. Ez a legnagyobb visszaesés 2008 utolsó negyedéve óta, amikor is az összesített profit 70 százalékkal csökkent, s mindössze 1 százalékkal emelkedett a következő negyedévben.

Azt, hogy a koronavírus-járvány következtében történt bezárkózás miatt padlófékezett a gazdaság és ez a profitokon is látszik majd, tetézheti, hogy az ilyen amúgy is rossz negyedéveket a cégek sokszor kihasználják arra, hogy olyan leírásokat is végrehajtsanak, amit máskor nem tennének, a befektetők ilyenkor ugyanis megbocsátóbbak szoktak lenni. A mostani várakozások egyébként folyamatos romlás eredményei, március utolsó napján még csak 11,1 százalékos visszaesést vártak a befektetők.

Az S&P 500-as részvényindexben képviselt mind a 11 szektor pocsék negyedévet tudhat maga mögött. A sort az energiaszektor vezeti, itt a negyedéves nyereség a becslések szerint átlagosan 152,6 százalékot zuhant, a ciklikus fogyasztása cikkek szektora (ennek legjelentősebb képviselője az Amazon) 118 százalékos zuhanást élhetett át. A jelentési szezont kedden kezdő pénzügyi szektortól 55,3 százalékos visszaesést várnak.

Az információtechnológiai szektor, amelyben az Apple és a Microsoft is helyet kap, 9,5 százalékkal hozhat kisebb profitot. A kommunikációs szolgáltatások szektora, a Google anyacégével, az Alphabettel és a Facebookkal mindössze 1,8 százalékkal kell várhatóan alacsonyabb nyereséget jelentsen.

A profitszámoknál várhatóan kedvezőbbek lesznek az árbevételi adatok - írja az összefoglaló. Ezek összesítve mindössze 11 százalékkal csökkenhetnek, itt két szektorban lesz tapasztalható növekedés, ezek az egészségügyi és a közszolgáltatói szektorok.

Kicsi lesz a visszapattanás

A mostani előrejelzések szerint egyébként a profitokban a harmadik negyedévben lesz majd tapasztalható valamekkora visszapattanás, azonban azok még így is várhatóan 24,4 százalékkal elmaradnak majd a tavalyi harmadik negyedévtől. Ezzel a most elvesztett profittömeg kevesebb mint fele jön majd vissza, miközben az S&P 500-as index februári csúcsát követő zuhanásának több, mint 80 százalékát ledolgozta már.

Ami nehezíti a tisztánlátást az az, hogy a járvány és a korlátozások nem egyszerűen csak rontották a kilátásokat, hanem sokszor tervezhetetlenné tették a cégek tevékenységét. Az 500 cég közül már több, mint 150 visszavonta saját éves eredményére vonatkozó becslését - írja a Financial Times. A Marketwatch azt emeli ki, hogy a megszokottnak kevesebb mint fele az olyan cégek száma, amelyek a negyedéves jelentést megelőzően valamilyen felülvizsgált előrejelzést adott volna ki.

A Bank of America elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy a bizonytalanság jól tetten érhető az elemzők előrejelzéseiben is. Soha nem volt még ilyen magas az átlagos eltérés egyes cégek várható eredményeire adott előrejelzések maximuma és minimuma között. Ez azt is jelentheti, hogy hiába közöl egy-egy cég jó számokat, az már nem biztos, hogy elég lesz a pozitív befektetői reakciókhoz.

Hatottak a mentőcsomagok

Ugyanakkor természetesen nem csak a várható profitok lettek alacsonyabbak a járvány kitörése óta, hanem azóta megérkeztek a gazdasági összeomlást meggátolni próbáló, soha nem látott méretű fiskális és monetáris mentőcsomagok is. Ezek pedig hozhattak olyan mértékű változást a részvénypiac árazásában, amelyek megmagyarázhatják, miért vannak a jelenlegi magasságban a gazdaság földbe állása ellenére is a részvényárfolyamok.

Az amerikai állampapírok hozama, amelyet a részvénypiaci árazási modellek a kockázatmentes kamatlábként használnak jelentősen lecsökkentek - legalábbis arányaikban - a február végi szintekhez képest. A rövidebb lejáratokon 130-140 bázisponttal, míg a 10 évesnél 90 bázisponttal lett alacsonyabb a hozam. Mivel amúgy sem voltak magasak ezek a hozamok, ez a kamatok harmadára csökkenését jelentette praktikusan. A hozamcsökkenés maga, ha az egyik népszerű értékelési modellt, a diszkontált készpénzáramlási modellt vesszük 10 éves időtávon számításaink szerint több mint 10 százalékos áremelkedést indokolt volna a részvények árfolyamában.

A modellszámítások alapján ha a cégek készpénztermelő képessége 10 éves időtávon mindössze 20 százalékkal romlik a korábban elvárthoz képest, viszont egy hasonló mértékű hozamcsökkenés játszódik le, akkor a részvények árazásában nem kell, hogy változás következzen be. A február végi csúcsokhoz képest. Így elméleti oldalról akár még indokolható is, miért nincs az S&P 500-as index sokkal jobban elmaradva február végi csúcsához képest.