Pocsék számokat közölt a Wizz Air - rázós lesz a talpra állás

Pocsék számokat közölt a Wizz Air negyedéves gyorsjelentésében, azonban ezt várta mindenki és a versenytársakhoz képest még mindig jobban vészelte át a lezárásokat. A piac jutalmazta a teljesítményt, a menedzsment nagyon rázós talpra állást vár.

A tavalyi év hasomló időszakéhoz képest 93 százalékos volt a visszaesés a szállított utasok számában a Wizz Airnél, így a fapados légitársaság mindössze 707 ezer utast szállított a lezárások miatt leginkább sújtott április-júliusi időszakban - derül ki a társaság frissen közzétett gyorsjelentéséből. A cég vaskos veszteséget termelt ebben a negyedévben, ami amiatt, hogy a pénzügyi éve letér a naptári évtől, az első negyedévnek számít.

A nettó veszteség 108 millió euró lett, tavaly ugyanebben az időszakban még 72,4 millió eurónyi nyereséget sikerült elérni. Az, hogy mínuszos lett a negyedév nem lepett meg senkit, hisz a Covid-19 járvány miatti lezárások, illetve a fertőzésveszélytől való félelem miatt az egész iparágnak komoly visszaesést kellett elszenvednie. A mínusz azonban kisebb lett az elemzők által vártnál, s ami pozitívum, hogy EBITDA soron 8,9 millió eurós pluszt sikerült felmutatnia a cégnek.

Ez azt jelzi a befektetők számára, hogy rövidtávon képes volt még így is alaptevékenységét tekintve nyereségesen működnie a cégnek. Váradi József vezérigazgató a Bloombergnek adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy jelenleg cash-semleges üzemmódban van a cég, azaz a működésükkel nem égetnek készpénzt. A negyedév végén egyébként a jelentés szerint a cég 1,58 milliárd eurónyi készpénztartalékkal rendelkezett.

Rázós lesz a talpra állás

A cég árbevétele jól tükrözte az utasszám visszaesését, alig 90 millió euró lett az egy évvel korábbi 690 millió euró után. Június végén már a Wizz Air kapacitásainak 70 százaléka üzemelt, ami nagy visszatérés a negyedév 11,5 százalékos átlagához képest. A következő időszakban a cég arra koncentrál, hogy felfuttassa tevékenységét úgy, hogy közben az utasok és a személyzet egészsége a lehető legnagyobb védelmet élvezze. Ahol szükséges, ott lépéseket tesznek a forgalom élénkítése érdekében.

A menedzsment reméli, hogy a járvány utáni strukturális változásokból győztesként kerülhet ki a cég. Ugyanakkor a jelentéshez csatolt prezentáció szerint tekintve a Covid-19 járvány miatti bizonytalanságokat, nem lenne praktikus pontos előrejelzéseket adniuk a cég idei várható teljesítményére vonatkozóan. Váradi a Reutersnek elmondta, hogy az iparágban meglehetősen rázós talpra állásra számít, s ez inkább lesz egy hullámvasúthoz hasonlítható a rendszeresen visszatérő lezárásokkal. Ez utóbbira jó példa az, hogy az Egyesült Királyság a napokban ismét karantén kötelezettséget vezetett be a Spanyolországból az országba utazókra.

A részvényesek nem fizetnének Váradinak

A cég nemrég azzal került be a hírekbe, hogy több részvényesi csoport is kérte, ne fizessék ki Váradi Józsefnek a március végén zárult tavalyi év utáni jelentős összegű, mintegy 188 millió forintra rúgó bónuszát. A cég ugyanis szerintük nem teljesítette tavalyi célkitűzéseit, s a válság alatt állami támogatást is igénybe vett és megvált több, mint ezer dolgozójától elmondásuk szerint.

A piac jól reagált a jelentésre, a részvények árfolyama 4 százalékkal emelkedett a londoni tőzsdén a délelőtti kereskedés folyamán.