Pofon az elektromos közlekedésnek - bajba került a sikercég

A rolleres iparág globális legnagyobbjának számító Lime bejelentette, hogy 12 fontos városból is kivonul és elbocsátja munkavállalói hetedét. Emellett megpróbálnak végre nyereségesen működni.

A világ legnagyobb elektromosroller-megosztó cége, a Lime visszavonulni kényszerül 12 népszerű piacáról és számos alkalmazottját elbocsátja, miután nem képes kellően nyereségesen működni. A CNNMoney tudósítása szerint az Egyesül Államokon belül Atlantában, Phoenixben, San Diegóban és San Antonióban hagy fel tevékenységével a vállalat, míg a számára külföldinek számító piacok közül a kolumbiai Bogotából, a perui Limából és a brazil Rio de Janeiróból vonul ki. Az Axios című híroldal szerint Európában egyelőre az ausztriai Linzből vonul ki a cég.

A rolleróriás közlése szerint ezenfelül elbocsátják 100 teljes munkaidős alkalmazottukat is, ez a cég összes munkavállalójának 14 százalékát jelenti. Azt nem közölték, hogy a lépés a részmunkaidőben foglalkoztatottak közül hány embert érint.

A takarékossági intézkedésre azért van szükség, mert nem elég nagy a rollerek kihasználtsága, miután számos helyen egyre szigorúbban korlátozzák azok használatát. Jó néhány piacukon például betiltották a rolleres való éjszakai közlekedést. Ezen felül sok helyen jelentősen emeleték a járművek engedélyezési díjait is.

Brad Bao vezérigazgató egy blogposztban közölte a döntést. A menedzsment elsősorban most a nyereséges működés helyreállítására helyezi majd a hangsúlyt. Szavai szerint a piacaik többsége - ez több mint 120 helyszínt jelent - gyorsan alkalmazkodott a mikromobilitás jelentette változásokhoz, ezért ezeken nyereségesen lehet működni. Van azonban néhány közösség világszerte, ahol ez a folyamat lassabban zajlik.

A társaság 2017-ben eredetileg kerékpármegosztó cégként indult, azonban tevékenységének fókuszába gyorsan az elektromos rollerek kerültek, felbuzdulva az előző évben induló Bird sikerein. A Santa Monicában székelő Bird volt az első komolyabb elektromos rollermegosztó cég. Azóta már a két nagy személyszállításban érdekelt cég, az Uber és a Lyft is elindította saját hasonló szolgáltatását.

A Lime egy tőkeemelés során 77 millió dollárnyi tőkét vont be, a tranzakció 2,4 milliárd dollárra értékelte a társaságot, miközben az elektromos rollerek egyre népszerűbbek lettek a zsúfolt nagyvárosokban rövidebb utazásokhoz. A Lime és a Byrd az első években még dinamikusabban növekedett, mint ákar az Uber vagy a Lyft korai időszakában, azonban egyelőre nem tudtak nyereségessé válni. Komoly gondot jelent működésükben, hogy az elektromos rollerek élettartama viszonylag rövid, gyakran ellopják őket, vandalizmus áldozatai lesznek, s emiatt a szervizköltségek valamint pótlásuk költségei nagyon magasak. Ráadásul a rollerek töltése is nagyon drága.

Ráadásul a korai elektromos rollereket nem akkora igénybevételre tervezték, mint amit az jelent, amikor sokszor teherautók platójára dobálva tömegesen töltik őket vagy amikor sokszor szélsőséges időjárási körülmények között az utcán hevernek. E mellett az iparág cégeinek komolyan szembesülniük kellett azzal, hogy a világ számos pontján a hatóságok nem nézték jó szemmel a közlekedésben az elektromos rollerek rendezetlen szabályozása okozta összevisszaságot. Ez komolyan hátráltatta a cégek terjeszkedését olyan fontos piacokon is, mint például New York. Néhány városban például korlátozták a használatban lévő elektromos rollerek számát, de van olyan hely is, ahol egyszerűen betiltották azokat.

A Lime és versenytársai erre válaszul emelték áraikat és igyekeztek minél tartósabb és strapabíróbb rollereket beszerezni. Néhányan olyan elemeket helyeztek üzembe, amelyet a felhasználók akár az utcán is kicserélhettek, így próbálván csökkenteni a flotta töltésének költségeit. Azonban ennek ellenére szinte mindegyik cég elkezdett visszavonulni egyes piacairól, az Uber és a Skip egyaránt feladta San Diegót, de a Lyft is már hat piacon vonta ki a forgalomból rollereit.

Lime Budapesten

A szolgáltató egy kéthónapos tesztidőszak után 2019 közepén indította el a szolgáltatását Budapesten. Adataik szerint a felhasználók 82 százaléka helyi lakos, akik leginkább a pesti oldalon használták a járműveket. A legnépszerűbb útvonal Andrássy út, illetve a Kiskörút. A magyar fővárosban november 16-án regisztrálták a legtöbb Lime-használatot, a késő őszi időjárásnak köszönhetően.

A Lime tavaly a nyáron az V. kerület döntése miatt kivonulni kényszerült a Belvárosból. Az Index korábbi cikke szerint a kerület begyűjtötte a nem szabályosan elhelyezett elektromos rollereket és segwayeket, és csak közigazgatási eljárás után adta vissza azokat.

