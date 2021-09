A fizetési nehézségekkel küzdő kínai óriáscéget, az Evergrande-et a jelek szerint a legstabilabbnak hitt befektetői is kezdik lassan elhagyni. A Bloomberg tudósítása szerint az Evergrande-ben szintén tulajdonos kínai ingatlanmogul, Joseph Lau is keresi a kiszállási lehetőségeket a cégből és elkezdte részvényei eladását.

A Lau család által ellenőrzött Chinese Estates Holdings hétfőm összesen 350,9 millió hongkongi dollár (45 millió amerikai dollár) értékben adott el Evergrande részvényeket. Mindezt egy nappal azután, hogy nyilatkozatuk szerint akár a teljes részesedésüket is értékesíthetik. A cég vezetője, Lau felesége bejelentése szerint hétfőn már megtette ezt és piacra dobta a bajba került cégben meglévő összes részvényét.

A Lau család kiszállása különösen rossz hír az Evergrande számára.

Jóban voltak

A kínai ingatlanmilliárdosok szűk elitklubján belül ugyanis Lau és az Evergrande-t irányító Hui Ka Yan elvileg jó kapcsolatban van egymással, rendszeresen pókereztek és általában kisegítette egyik a másikat üzleti ügyekben, legyen szó kölcsönös történő részesedés vásárlásárokról, vagy éppen a másik részére történő kötvényeladásokról. A körbe állítólag még a New World Development Co. fő tulajdonosa, a milliárdos Henry Cheng és a C C Land Holdings irányítója, Cheung Chung Kiu tartozik.

A hírügynökség szerint azok, akik korábban jelentős segítséget nyújtottak az Evergrande birodalom kiépítésében, most ezért komoly árat fizetnek. A mintegy 300 milliárd dollárnyi kötelezettséget maga előtt toló csoport részvényein a Chinese Estates múlt heti bejelentése szerint mintegy 9,5 milliárd hongkongi dollárnyi árfolyamveszteséget szenvedett el. A cég már augusztusban elkezdte Evergrande részvényeinek eladását, utolsó értékesítéseivel tulajdonhányada már 4,7 százalék alá csökkent. Ez azt jelentheti, hogy innentől kezdve már nem nagyon van a piacnak rálátása mindarra, ami történik, hiszen a jelentéstételi küszöböt öt százaléknál húzták meg.

Persze nem csak a leggazdagabb kínaiaknak okoz fájdalmas veszteségeket az Evergrande nyűglődése. Az ingatlanfejlesztő cég ugyanis működése finanszírozásához nagy mennyiségben adott el magas hozamokat ígérő befektetési termékeket kínai kisbefektetőknek is. Ez utóbbiak esetében már mintegy 6,2 millió dollár összeg kifizetésével késedelembe került, aminek eredményeként Kínába több helyütt tüntetések robbantak ki. Ugyanakkor ezek a tüntetések talán lépésre kényszerítik a kínai vezetést, amely amúgy nem szívesen dobna mentőövet a magánkézben lévő társaságnak.

Lau vagyona a becslések szerint 6,5 milliárd dollárra rúghat, ezzel mintegy 15 százalékot csökkent egyetlen év leforgása alatt. A veszteségekért az Evergrande-en elszenvedett mínuszok mellett a kínai ingatlanpiac gyenge szereplése is felelőssé tehető.