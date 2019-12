Pozitív kezdésre számítanak Budapesten

Kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy a hétfői kereskedésben a pozitív nemzetközi befektetői hangulat mellett lefelé korrigált a BUX-index, a Richter kivételével minden vezető részvény árfolyama csökkent.

A vezető részvények közül az OTP grafikonján továbbra is a 15 850 forintnál kijelölt történelmi maximum képez ellenállási szintet, míg 15 200 forint közelében található támaszt. A Mol továbbra is a 2850-2950 forintos sávban mozog, egyelőre nem is nagyon lehet számítani arra, hogy innen kimozdulna. A Richter jegyzése tovább emelkedett, a következő fontosabb, hosszú távú ellenállási szint 6500 forintnál található. A Magyar Telekomnál nincs változás, a 435-445 forintos tartomány határozza meg a mozgását, azonban most a támaszt tesztelgeti.

Délután kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, ezúttal sem várható változás a monetáris kondíciókban - jegyezte meg.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 156,23 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 45 603,92 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 10,5 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 24 forinttal, 0,83 százalékkal 2882 forintra csökkent, 1,9 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 100 forinttal, 0,64 százalékkal 15 500 forintra esett, forgalmuk 5,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom 2 forinttal, 0,46 százalékkal 435 forintra gyengült, forgalma 161,4 millió forint volt. A Richter-papírok 60 forinttal, 0,97 százalékkal 6270 forintra erősödtek, forgalmuk 1,7 milliárd forintot ért el.

