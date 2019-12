Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Profitot realizáltak a befektetők a BÉT-en

Egy százalék feletti mínusszal zárt a BUX kedden, a részvények forgalma pedig meghaladta a 17 milliárd forintot. Az OTP ára 2,3 százalékkal csökkent.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 568,57 pontos, 1,25 százalékos csökkenéssel 45 035,35 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 17,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest - összesített az MTI.

Kedden profitot realizáltak a befektetők, mivel a magyar részvénypiac korábban jelentősen emelkedett, főleg az OTP és a Richter papírjai drágultak - mondta Móró Tamás, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője az MTI-nek. Technikai okokra is visszavezethető, hogy a magyar részvénypiacon jelen vannak az eladók. Példaként említette, hogy a Saudi Aramco olajtársaság bekerült az egyik fejlődő piacokat követő részvényindexbe, ezért a portfólióból a befektetők eladnak, köztük magyar részvényeket is. Ennek a technikai műveletnek egy-két napig lehet hatása. Az is növelhette szerinte a magyar piacon az eladók arányát, hogy átsúlyozzák a FTSE Russell-részvényindexet pénteken - mondta Móró Tamás.

A Mol ára 10 forinttal, 0,35 százalékkal 2872 forintra csökkent 2,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 350 forinttal, 2,26 százalékkal 15 150 forintra esett, forgalmuk 8,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 6,50 forinttal, 1,49 százalékkal 441,50 forintra erősödött, forgalma 296,5 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 1,44 százalékkal 6180 forintra gyengült, a részvények forgalma 4,3 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3804,95 ponton zárt kedden, ez 9,26 pontos, 0,24 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.

