Ráugrottak a háziasszonyok a tőzsdére

A jelek szerint nem csak az Egyesült Államokban, de Európában is a kisbefektetők ugrottak rá leginkább a részvényekre a koronavírus-pánikot követően.

Úgy tűnik, nem csak az Egyesült Államokban, de Európában is jelentősen megnőtt a kisbefektetői aktivitás a tőzsdéken a korona-pánikot követően. A Bloomberg összefoglalója szerint a nagyobb német, brit, francia és dán brókerházak egyaránt arról számoltak be, hogy a kisbefektetők sokkal aktívabban kereskednek a tőzsdén a február-márciusi zuhanás óta, mint korábban.

Ez a folyamat egyébként nagyon hasonló ahhoz, amit az Egyesült Államokban lehetett tapasztalni. Ott Robinhood-jelenségnek keresztelték el a folyamatot az egyik legtöbb új kisbefektetői számlát regisztráló brókercég neve után. Az Egyesült Államokban a befektetési szakemberek arról panaszkodtak, hogy az elmúlt hetekben nagyon sok kisbefektetői pénz áramlott a piacra az emelkedés közben, míg a nagy intézményi befektetők jellemzően a partvonalról szemlélték az eseményeket.

Most érdemes halászni

Már a válság előtt is exponenciális növekedést tapasztaltunk a magánbefektetői számlanyitásokban, azonban ez azóta csak gyorsult - mondta a hírügynökségnek Andrea Friedrich, a Robinhoodhoz hasonlóan jutalékmentes üzletelési lehetőséget kínáló Trade Republic nevű német brókercég szóvivője. Szerinte az ügyfeleik egy jelentős része a mostani piaci mozgásokat jó lehetősnek vélték a piacra lépésre.

Az intézményi befektetők viszonylagos passzivitása ellenére a 600 legnagyobb európai vállalat részvényeit tömörítő Stoxx Europe 600-as index tagjainak tőzsdei forgalma az elmúlt időszakban átlag feletti volt. Ez azt mutatja, hogy nagy volt a befektetői aktivitás abban az emelkedésben, amely során az index korábbi veszteségeinek kétharmadát ledolgozta március közepe óta.

Ami esett, arra rárepültek

A dán Saxo Bank is arról tájékoztatott, hogy náluk egyértelműen magasabbak a napi kereskedési forgalmak. A cég havi részvényforgalma statisztikái szerint az első öt hónapban elérte az 5,5 milliárd dollárt, ami több mint kétszeres az egy évvel korábbi 2,6 milliárd dollárnak. A devizakereskedési forgalom is jelentősen növekedett tavalyhoz képest, míg a kötvényeknél ugyanez nem volt tapasztalható.

A brit AJBell nevű brókercég is a forgalom jelentős növekedéséről számolt be a korlátozások első hónapjában. Náluk az ügyfelek körében a vételek és eladások aránya 70:30 volt, ami arra utal a cég szerint, hogy a kisbefektetők elsősorban azokra a részvényekre ugrottak rá, amelyek árfolyama sokat esett. A francia Boursorama nevű brókercég szintén arról számolt be, hogy nálük a megbízások száma a négyszeresére ugrott a vírus megjelenése óta. A vételek aránya ott is 70 százalékra növekedett az átlagos 50 százalékról.

A Bloomberg emlékeztet, az általános piaci bölcselkedés szerint amikor a kisbefektetői pénzek jelennek meg tömegesen egy emelkedés során, akkor ideje eladni. Akár igazuk van a háziasszonyoknak, akár nem, a jelek szerint ők egyelőre észrevették azt, amit a profik nem, hogy emelkedés van. A Bank of America elemzői az alapok tőkeáramlását vizsgáló EPFR adataira hivatkozva azt írták ugyanis, hogy az Európában befektető részvényalapok fürdenek a pénzben. Az alapkezelők így lemaradtak az emelkedésről, amelyet szerintük a hedge-fundok, a kisbefektetők és a shortzárások generálnak.

Bátrabbak lettek a kisbefektetők

A kisbefektetőket sokáig úgy könyvelték el, hogy ők olyan részvényeket szeretnek vásárolni, amelyeket a nagy intézményi befektetők elkerülnek. Vagy azért, mert túl kicsik számukra, vagy pedig azért, mert túlságosan spekulatívak. Ehhez képest az adatok arra utalnak, hogy nagyon sokan vásárolnak közülük magas minőségűnek tekintett részvényeket is - hívta fel a figyelmet Andrew Lapthorne, a Société Général stratégája.Ugyanakkor úgy tűnik, a Robinhood ügyfeleinek az időzítése kiváló volt, akkor nőtt meg jelentősen részvényállományuk, amikor a piac márciusban a mélypontján járt - tette hozzá.

Egyébként a magyar statisztikák arra utalnak, hogy a hazai kisbefektetők is kivették a részüket a nemzetközi trendekből. Az MNB legutóbbi adatai szerint a lakossági befektetők részvényállománya 52 milliárd forinttal nőtt áprilisban, s ebből jó 47 milliárd forintot a banki részvények tették ki. Ez azt jelentheti, hogy a magyar háztartások az esést látva alaposan betankoltak OTP-részvényekből.