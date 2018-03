Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rázós időszak következhet - megpecsételődhet Európa sorsa

Sorsdöntő hétvége a mostani Európában, a MarketWatch politikai szupervasárnapnak nevezte a hét utolsó napját, miután két, a kontinens devizája és a politikai színtere szempontjából is meghatározó esemény előtt állunk.

Bizonytalan napok jöhetnek a devizapiacon, miután Európában vasárnap két olyan politikai esemény is történik, amelyek alaposan megmozgathatják a devizapiacot. Vasárnap ugyanis Olaszországban választások lesznek, míg Németországban a balközép Szociáldemokrata Párt (SPD) kihirdeti annak a voksolásnak az eredményét, amelynek révén kiderül, a párttagok megszavazták-e az újabb nagykoalíció alakítását Angela Merkel kancellár pártjával, a Kereszténydemokrata Unióval (CDU). Ennek az eredménye a MarketWatch szerint az év hátralévő részére meghatározhatja az euró mozgását és Európa politikai színterét.

Az eredmények, amelyekre a piacok a politikai bizonytalanság erősödéseként tekinthetnek, az elmúlt évben a riválisaival szemben egyébként erősödő euró gyengülését hozhatja. Emellett az állampapírok hozamai is megugorhatnak, ami különösen igaz Európa egyik legeladósodottabb országára, Olaszországra - írja a MarketWatch.

Pénteken a fentiek miatt - illetve a Donald Trump amerikai elnök által az importált alumíniumra és az acélra kihirdetett vámok okán a globális kereskedelmi háború kirobbanásának veszélye miatt a Reuters szerint a német 10 éves államkötvények hozama öthetes mélypontra, 0,606 százalékra, az olasz 10 éves kötvények pedig háromhetes mélypontra, 1,983 százalékra estek. Az eurózóna kötvényei kötvényei 0-2 bázisponttal álltak alacsonyabb szinten.

Van némi remény

A MarketWatch ugyanakkor megjegyzi, hogy a közvélemény-kutatások egyelőre még adnak okot a reményre Olaszországgal kapcsolatban. A legutóbbi közvélemény-kutatások alapján a baloldali populista 5 Csillag Mozgalom vezet, amelyet a balközép Demokrata Párt és a jobbközép Forza Italia követ, mögöttük pedig kissé leszakadva a szélsőjobbos Északi Liga - amelynek még Steve Bannon, Donald Trump korábbi főtanácsadója is a segítségére érkezett Rómába csütörtökön - és jelentősebben lemaradva az Olaszország Testvérei (FdI) sorakoznak.

Steve Bannon is feltűnt a kampányban Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök korábbi főtanácsadója csütörtökön Rómába utazott, hogy a választási hajrában segítse a szélsőjobboldali Matteo Salvini kampányát - írta a Guardian. Salvini bevándorlás- és EU-ellenes kampányt folytatott, és Trumphoz és a magyar kormányhoz hasonlóan az "Olaszország az első" volt a szlogenje. Bannon azt mondta, nagyon izgatja az olasz választás kimenetele, mert szerinte komoly hatással lesz Európára. Úgy látja, hogy a vasárnapi választás megnyithatja az utat egy új populista mozgalom előtt, hogy Angela Merkel és Emmanuel Macron befolyása ellen harcoljon. Matteo Salvini pártja, az Északi Liga támogatottsága 13 százalék körül állt a legutóbbi felmérések szerint.

Olaszországban a politikai paletta - sok más eurózóna tagállamhoz hasonlóan - széttöredezetté vált az elmúlt években - mutatott rá a MarketWatchnak Aline Schuiling, az ABN Amro vezető közgazdásza. A szakember szerint ez azt is jelentheti, hogy egy új kormány alakítása annyira komplikálttá válik, hogy új választásokat kell kiírni.

Daniel Bergvall, a SEB közgazdásza pedig úgy véli, hogy a legvalószínűbb kimenetele a választásoknak, hogy egyetlen pártnak sem lesz kormányzóképes többsége a parlamentben - ennek 38 százalékos valószínűséget adtak a legutóbbi Bloomberg által készített felmérés alapján. Ez lenne a második legjobb kimenetel az EU-kapcsolatok szempontjából - vélik a SEB elemzői.

Ez azt is jelezheti, hogy a volt olasz miniszterelnök, Silvio Berlusconi pártja, a Forza Italia lehet az egyik legnagyobb csoport a parlamentben, míg a populista Öt Csillag Mozgalom lenne a legtámogatottabb, így a legnagyobb parlamenti párt.

Ha nem lenne elegendő többsége egyetlen pártnak sem, az viszont a Forza Italianak megadná a lehetőséget, hogy nagykoalíciót alakítson a Demokrata Párttal - vélik a SEB elemzői, akik ennek a forgatókönyvnek 33 százalékos esélyt adnának, és ezt nevezik az EU szempontjából a legjobb kimenetelnek - vagy szerintük az lenne még a legjobb, ha a jelenlegi kormány vihetné tovább az ország irányítását.

Sem ez, sem az

Az, hogy az Öt Csillag Mozgalom nyerje a választásokat, a legkevésbé kívánatos kimenetel, de a legkevésbé valószínű is, ennek ugyanis a SEB elemzői mindössze 8 százalékos esélyt adtak. Bár az Öt Csillag már nem euróellenes, mint korábban volt, de még így is lenne néhány kockázat: az olasz gazdasági növekedés ugyanis gyengébb, mint más eurózónás gazdaságoké, ráadásul az olasz bankrendszer is tele van rossz hitelekkel.

Az olasz államháztartás szintén adhat okot aggodalmakra, így ebből a szempontból elemzők a Demokrata Pártot tartanák a legmegnyugtatóbbnak.

Vagyis a SEB elemzése szerint összességében egy Európai Monetáris Unió, illetve Európa ellenes választási eredményt nem tartanak valószínűnek, de egy erős európárti, Európa-barát kimenetelt sem. A SEB elemzői szerint a politikai közép átevickél valahogy, ami egy erős európai növekedés fényében egy marginálisan jobb gazdasági és költségvetési teljesítményt jelenthet Olaszország számára.

Eldőlhet Merkel sorsa

Németországban a szociáldemokraták péntekig dönthették el, hogy a pártjuk csatlakozzon-e a nagykoalícióhoz. Ennek az eredményét hirdetik ki március 4-én. Az eredmény pedig Angela Merkel jelenlegi német kancellár sorsát is megpecsételi.

A piacok számára eddig nem volt biztos, hogy az SPD-tagok elfogadják-e a nagykoalícióhoz való csatlakozást. Amennyiben nemet mondanak rá, akkor az egy újabb választáshoz, az SPD népszerűségének csökkenéséhez, illetve a szélsőjobbos AfD növekedéséhez vezethet Németországban a legfrissebb elemzések szerint - fejtegette Elsa Lignos az RBC vezető devizastratégája a MarketWatch szerint.

A MarketWatch emlékeztet, hogy a CDU hétfőn szavazott a nagykoalíció megalakítása mellett.

Amennyiben ez a kísérlet is elbukik, akkor Angela Merkel német kancellár dönthet úgy, hogy kisebbségi kormányt alakít - ami ellen felszólalt korábban - vagy új választásokat írat ki. Utóbbi az eurót is megrángatná és az egész kontinens politikai színterét megrengetné.

A Reutersnek nyilatkozó Mark Häfle, a UBS Wealth Management részlegének vezető befektetési szakembere a német eseménnyel kapcsolatban azt mondta, a nagybanknál arra számítanak, hogy Németország megoldja a kormányalakítási problémáját és jön két év, amikor Európa legjelentősebb kérdéseiből néhányat megfejthetnek.

