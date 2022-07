Már rég bedobta az ipar a törülközőt, de ez menthet meg minket

Már a főbb ipari fémek árain látszik, hogy a világgazdaság gyors lassulásban van. A helyzet romlása nem is most kezdődött, hanem az év elején, az ukrajnai háború előtt. Mostanra az ömlesztett árura vonatkozó szállítmányozási díjak is jelentősen visszaestek, mindez pedig azt jelzi, hogy már nem csak a lábujjunkat mártogatjuk a recesszióban, hanem térdig benne állunk. Viszont épp ez a gyors leértékelődés menthet meg minket.