Az európai részvények pénteken emelkedtek, és 2020 novembere óta a legnagyobb havi nyereséget érték el, mivel a befektetők optimisták a vállalati nyereségek tekintetében, és arra fogadnak, hogy a Federal Reserve a recessziós félelmek közepette lassítani fogja a kamatemeléseket – írja a Bloomberg.

A Stoxx Europe 600 index 0,5 százalékos pluszban állt 8:03-kor Londonban, miután az előző ülésszakban hét hetes csúcsra ugrott. Az utazási és szabadidős, valamint a fogyasztói szektorok vezették az emelkedést. A bankrészvények a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, a Standard Chartered Plc és a BNP Paribas SA vártnál jobb eredményei után emelkedtek.

Az európai részvények az év első felében tapasztalt erőteljes visszaesés után ebben a hónapban újra emelkedtek, mivel a befektetők arra fogadtak, hogy a magas inflációval és a lassuló növekedéssel kapcsolatos negatív hírek nagy részét már nagyrészt beárazták.

Az amerikai gazdasági adatok – a GDP a második negyedévben is visszaesett – közelmúltbeli gyengélkedése is optimizmust keltett, hogy a Fed kevésbé lesz szigorú, lassít a kamatemeléseken. Közben az EU második legnagyobb gazdasága, Franciaország a vártnál jóval jobb második negyedéves GDP-növekedésről számolt be pénteken.

Jön még részvényre dér

A piaci szereplők mégis arra figyelmeztetnek, hogy a részvények a második félévben nyomás alá kerülhetnek – teszi hozzá a Bloomberg.

„A várakozások annyira negatívvá váltak június vége felé, hogy amit most látunk, az egy kis megkönnyebbülési rali" – mondta Dan Boardman-Weston, a BRI Wealth Management vezérigazgatója és befektetési igazgatója. Szerinte a piacokon attól tartanak, hogy a kamatlábak tovább emelkednek, a fogyasztókra egyre nagyobb nyomás nehezedik, és ez átgyűrűzik a vállalati nyereségekre, ami nagyon-nagyon kemény lehet az év hátralévő részében.

A Goldman Sachs Group stratégái szerint az európai részvények még nem tükrözik teljes mértékben a recesszióval kapcsolatos várakozásokat.