Recessziós hangulat gyűrűzött be Budapestre is

Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, a BUX 40 005,90 ponton zárt pénteken, 609,52 ponttal, 1,50 százalékkal alacsonyabban az előző heti záróértékénél - írja az MTI.

A részvénypiac heti forgalma 40,62 milliárd forint volt az előző heti 53,18 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a héten.

Hétfőn a BÉT felülteljesítő volt. A vezető magyar papírok közül kiemelkedett a Mol és a Magyar Telekom teljesítménye, ugyanis előbbi árfolyama 1,41 százalékkal 3026 forintra, utóbbi ára pedig 1,67 százalékkal 425 forintra emelkedett.

Kedden a kereskedés kezdeti időszakát a politikai bizonytalanságok - argentin választás, hongkongi tüntetések, a kereskedelmi háború durvulása - befolyásolták. A BUX és a többi európai tőzsdeindex is jelentős mínuszban volt a nap folyamán, a nap vége felé azonban pluszba lökte a piacokat, hogy délután kiderült, Donald Trump amerikai elnök megenyhült a kereskedelmi háború kapcsán. Az amerikai kormány keddi bejelentése szerint mégsem sújt pótvámmal bizonyos kínai importtermékeket, egy sor másik árucikk esetében pedig szeptember 1-jéről december 15-re halasztja a 10 százalékos pótlólagos vámtarifa kivetését.

A részvénypiacokon szerdán komoly eladói hullám alakult ki, miután a recessziós félelmek kerültek a piaci szereplők fókuszába. Több gyengébb makroadat érkezett egyebek közt az Európai Unióból és Kínából, illetve a kötvénypiacon a hosszú távú hozamok csökkenése is fokozta a recessziós félelmeket, ezáltal az európai parketten és az amerikai tőzsdén is egy nagyobb eladói nyomás rajzolódott ki. Ezzel párhuzamosan a BÉT is esett, a vezető részvények közül az OTP gyengült a leginkább, részvényeinek árfolyama 2,36 százalékkal 12 400 forintra esett.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közölte, hogy első becslése szerint Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) a nyers adatok szerint 4,9 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 5,1 százalékkal nőtt az idei második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti elemzésében felidézte, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter a KSH adatokra reagálva szerdán elmondta, hogy 4,3-4,4 százalékos GDP- növekedés várható az idén. A pénzügyminiszter kifejtette, hogy a magyar gazdaság nem veszített lendületéből, a növekedés mértéke a minisztérium előrejelzését is meghaladta. A kockázatok között kiemelte az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból, illetve a világgazdasági növekedés lassulását, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a hazai autóipar költségszintjei miatt egyelőre nem érezhető a német gazdasági lassulás.

Arról is beszámoltak, hogy a 4iG Nyrt. augusztus 14-én nagy összegű, 1,2 milliárd forintos szerződést kötött a Budapest Bank (BB) Zrt.-vel, a szerződés értelmében az informatikai társaság fejleszti a bank üzleti alkalmazását és kapcsolódó rendszereit.

A héten a vezető részvények közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban, a részvények ára 0,48 százalékkal emelkedett, pénteken 420 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta az egymilliárd forintot.

A legkevésbé, 0,41 százalékkal a Richter árfolyama gyengült, a pénteki záróára 4880 forint volt, heti forgalma 5,25 milliárd forint volt.

A héten a Mol árfolyama 0,60 százalékkal visszaesett, a hét utolsó kereskedési napján 2966 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 8 milliárd forintot.

Az OTP árfolyama a héten 3,16 százalékkal csökkent, pénteken 12 250 forinton zárt, heti forgalma több mint 22,71 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4320,18 ponton zárt pénteken, az előző héthez képest 6,56 ponttal, 0,15 százalékkal gyengült.

