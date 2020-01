Régen nem volt ekkora aranyéhség, mint most

Régen nem látott csúcsra emlekedett a tőzsdén jegyzett alapokban lévő arany mennyisége. A koronavírusról szóló hírek mellett az alacsony kamatok és jegybankok tartalékfeltöltései is hajtják a keresletet.

Hét éves csúcsra emelkedett a tőzsdén jegyzett alapok (ETF-ek) által birtokolt arany mennyisége a Bloomberg tudósítása szerint. A hírügynökség úgy számolja, hogy kedden már összesen 2561 tonna aranyat birtokoltak ezek az alapok, ami 2013. januárja óta a legmagasabb érték, s alig marad el a 2012. decemberében beállított csúcstól. Akkor 2572,8 tonnát tett ki az állomány.

Az értékelés szerint az arany iránti kereslet élénkülésének utolsó hulláma a kínai koronavírusról szóló híreknek köszönhető, a befektetők ugyanis az elmúlt időkben egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a menedéknek tekintett eszközök iránt, mint a német és amerikai államkötvények és az arany. Ugyanakkor az arany iránt keresletet az elmúlt időszakban inkább a jegybankok és a reálgazdasági folyamatok táplálták.

A pénzügyi válságot követően a Federal Reserve, majd többi nagy jegybank is pénznyomtatással próbálta élénkíteni a globális gazdaságot. Ennek eredményeként a befektetők egy része úgy vélte, hogy a kvantitatív lazítások, illetve a kamatok zéró közelébe csökkentése hiperinflációt fog eredményezni világszerte, s ez ellen való védekezésként gondolták jó befektetésnek az aranyat. Az arany iránti lázas kereslet 2011. szeptemberében tetőzött, akkor 1900 dollár felett is járt az unciánkénti árfolyam, amely 2008. októberében 700 dollár alá is benézett.

Az árfolyam 2013 eleje óta folyamatosan csökkent, egészen 2015 decemberéig, amikor 1050 dollár alatt is járt. Az utána következő négy évet az 1170 és az 1360 dolláros szint által kijelölt sávban töltötte az árfolyam, egészen tavaly nyárig, amikor innen felfelé sikerült kitörnie. A Bloomberg szerint egyébként 2016. elejétől kezdve minden évben pozitív tőkeáramlást tudtak regisztrálni az aranyat tartó ETF-ek.

Az, hogy most 1560 dollár felett van az árfolyam jórészt annak köszönhető, hogy a Fed monetáris politikájában tavaly éles fordulat következett be, nyilvánvalóvá vált, hogy az amerikai jegybank nem fog tovább szigorítani, s újra a lazítás és a kamatcsökkentés van napirenden az Egyesült Államokban is. Sőt, az amerikai reálhozam már negatív, amitől vonzóbbá váltak az olyan befektetési eszközök, mint az arany is.

Még ha javulna is a koronavírussal kapcsolatos helyzet, nagyon sok nyomós indok van arra, hogy miért várható az aranyba történő tőkeáramlás fennmaradása. A Fed növekvő mérlege, az alacsony reálkamatok és az, hogy a nagy jegybankok láthatóan nem fogják normalizálni monetáris politikájukat mind ezt erősítik - mondta Nicholas Frappel, az ABC Bullion szakértője.

Ha a vírus ellen sikeresen tudnák felvenni a harcot, várhatóan az is csak átmeneti visszaesést eredményezne az ETF-ek által tartott arany mennyiségében. Az alacsony kamatok, a geopilitikai kockázatok és a lehetséges kereskedelmi viták megfelelő mértékben fogják a jövőben is támogatni az arany iránti keresletet - írta John Sharma, a National Australia Bank Ltd. közgazdásza.

