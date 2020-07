Repülőrajttal indult a hét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 557,90 pontos, 1,55 százalékos emelkedéssel, 36 489,42 ponton zárt hétfőn - írja az MTI.

A részvénypiac forgalma 8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek a pénteki záráshoz képest.

Kababik József, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint nagyon jól indult a hét, szinte "repülőrajtot" vettek a részvényárfolyamok.

Ázsiában a kínai tőzsdeindex nagyon magas forgalom mellett majdnem 5 százalékot emelkedett, a hongkongi is mintegy 3 százalékot, a japán pedig közel 2 százalékot - mondta. Megjegyezte, Kínában az váltotta ki az emelkedést, hogy egy állami lap arról cikkezett, hogy nagyon mélyen vannak a részvényárak, ezért hosszú távú emelkedő trendet tudnak elképzelni. Hozzátette, annak is örültek a befektetők, hogy az Egyesült Államokban kicsit visszaesett az új fertőzöttek száma. Bár a Goldman Sachs bankház mínusz 4,2 százalékról mínusz 4,6 százalékra rontotta amerikai GDP-re vonatkozó előrejelzését, ennek ellenére optimista volt a hangulat, a BÉT zárásakor 1,4-1,5 százalékos emelkedést jeleztek az amerikai tőzsdeindexek - mondta. Európában főleg a bankpapírokat vették a befektetők - jegyezte meg.

A vezető üzletkötő a hazai piacon kiemelte az OTP több mint 4 százalékos emelkedését, hozzátéve, a bank valószínűleg folytatta a sajátrészvény-vásárlást. Emelkedéssel zárt a Mol és a Richter is, de nagyon alacsony volt a forgalmuk, eltérően az OTP-től, melynél erős közepes forgalmat lehetett látni - tette hozzá.

Erősödni tudott a forint is, a BÉT zárásakor 352,30 forinton jegyezték az euróval szemben, és a dollárral szemben is erősödni tudott közel 2,5 forinttal.

A Mol 1 forinttal, 0,05 százalékkal 1859 forintra erősödött, 782,3 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 450 forinttal, 4,18 százalékkal 11 210 forintra nőtt, forgalmuk 6,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 2 forinttal, 0,52 százalékkal 383 forintra gyengült, forgalma 37,4 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,37 százalékkal 6820 forintra emelkedett, forgalmuk 435,3 millió forintot ért el.

A BUMIX 3455,57 ponton zárt hétfőn, ez 21,68 pontos, 0,62 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.