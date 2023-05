Kevesebb mint két hete van hátra június 1-jéig a feleknek ahhoz, hogy megegyezzenek a amerikai adósságplafon felemeléséről. Ha ez nem történik meg, akkor ekkortól a pénzügyminisztérium figyelmeztetése szerint az Egyesült Államok szövetségi kormánya esetleg nem lesz képes kifizetni az összes adósságát. A határidőt Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter legutóbb vasárnapi nyilatkozatában erősítette meg.

A pénzügyi szektor már korábban is átélt ilyen időszakot, legutóbb 2021 szeptemberében, ezúttal azonban a szereplők a kompromisszum elérésére nyitva álló viszonylagos rövidsége miatt idegesek - mondta egy magas rangú iparági tisztviselő a Reutersnek. Jane Fraser, a Citigroup vezérigazgatója szerint az adósságplafonról szóló mostani vita aggasztóbb, mint a korábbiak. A JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon pedig azt mondta, hogy a bank heti rendszerességgel hív össze megbeszéléseket a fizetésképtelenség esetleges következményeire való felkészülés miatt.

A befektetők nagyon bíznak a megállapodásban, a Bank of America legutóbbi alapkezelői felmérésében a megkérdezettek 70 százaléka vélte úgy, hogy lesz megállapodás a két oldal között a határidőig. Azonban ennek ellenére a szektor gőzerővel készül az esetleges kudarcra, amelynek nagyon messzemenő következményei lehetnének.

Brutális hatása lehetne világszerte

Az amerikai államkötvények jelentik az egyik fontos alapját a globális, jórészt dolláralapon működő pénzügyi rendszert, így nehéz teljesen felmérni, hogy milyen károkat okozna egy fizetésképtelenség. Az biztos, hogy masszív volatilitást lenne rá a reakció a részvény-, kötvény- és egyéb piacokon. Valószínűleg komoly és azonnali fennakadások lennének az amerikai államkötvények másodlagos piacán is - írja a hírügynökség elemzése.

Vezető Wall Street-i bankárok szerint hogy az amerikai államkötvények piacának működési zavarai gyorsan átterjednének a származékos, jelzálog- és árupiacokra, mivel a befektetők megkérdőjeleznék az ügyletek és hitelek fedezeteként széles körben használt kötvények érvényességét. Elemzők szerint a pénzintézetek kérhetnék a partnereket, hogy cseréljék ki az azokat a kötvényeket a fedezeti, letéti csomagokban, amelyek kuponjait nem fizette ki a kormány.

Már az adósságlimit rövid időre történő átlépése is a kamatlábak megugrását, a részvényárak zuhanását okozhatná. Egyben a különböző kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségek megszegését jelentené egyidőben. A Moody's szerint a rövidlejáratú hitelpiacok is azonnal befagynának.

Mindenki készül a legrosszabbra

Hiába tartják valószínűtlennek azt, hogy az amerikai állam nem áll helyt kötelezettségeiért, mégsem tehetik meg a pénzügyi szektor szereplői, hogy ne készüljenek fel rá. Ennek egyik része abból áll, hogy a kritikus pénzügyi piacok szélsőséges reakcióira készülnek fel. biztosítani kell a nagy kereskedési volumenek kezeléséhez elegendő technológiát, személyzeti kapacitást és készpénzt, valamint ellenőrizni kell az ügyfelekkel szembeni pozíciókra gyakorolt lehetséges hatások.

A nagy kötvénybefektetők figyelmeztettek, hogy most fontos a megfelelő likviditás betartalékolása ahhoz, hogy felkészülten lehessen várni az eszközárak esetleges heves mozgását és el lehessen kerülni, hogy a lehető legrosszabb pillanatban kelljen kényszerértékesíteniük.

Több szcenárió az asztalon

A Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), az egyik vezető iparági csoport felvázolt több forgatókönyvet is arra, hogyan kommunikálnának az amerikai állampapírpiac szereplői - a Federal Reserve Bank of New York, a Fixed Income Clearing Corporation (a kötvények és jelzáloglevelek elszámolóháza, FICC), a klíringbankok és a kincstárjegy-kereskedők - a kötvények utáni kifizetések elmaradását megelőzően és az után.

A legvalószínűbb szerint az államkincstár időt nyerne a kötvénytulajdonosok visszafizetésére azzal, hogy a kifizetés előtt bejelenti, a lejáró értékpapírokat egy-egy nappal meghosszabbítja. Ez lehetővé tenné a piac további működését, de a késedelmes fizetésért valószínűleg nem járna kamat.

A legdurvább forgatókönyv szerint az államkincstár nem fizeti ki a tőkét és a kamatszelvényt, és nem hosszabbítja meg a lejáratokat. A ki nem fizetett kötvényekkel többé nem lehetne kereskedni, és nem lennének átruházhatók az amerikai államkötvények tartására, átruházására és elszámolására használt rendszeren.

Valószínűleg mindegyik lehetséges szcenárió jelentős működési problémákhoz vezetne, és a kereskedési és elszámolási folyamatok napi, manuális ellenőrzését tenné szükségessé, ami elképzelhetetlenül nehézkes és munkaigényes folyamat lenne.

Egyébként természetesen a Fed is kidolgozott lehetséges lépéseket erre a helyzetre, még korábban, 2011-ben és 2013-ban, amikor először lett igazán égető probléma az amerikai adósságplafon felemelése. Ennek egyik legfontosabb és legérzékenyebb lépése a nem teljesítő kötvények teljes kivonása lenne az értékpapapír piacról.

-Nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy példa nélküli helyzetre kell felkészülni. Csak annyit tehetünk, hogy tagjainkkal közösen kidolgozunk egy tervet, amely segíthet mindenkinek átvészelni ezt a zavaros időszakot

- mondta Rob Toomey, a SIFMA ügyvezető igazgatója.