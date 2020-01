Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Révbe ért az OTP szlovén terjeszkedése

Az OTP Bank lezárta a szlovén SKB Bank felvásárlását, ezzel a szlovén piacon is megjelent - közölte Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója Ljubljanában szerdán az MTI szerint. A bank vezetője azt is elárulta, hogy 12 közép- és kelet-európai ország után Ázsia irányába is nézelődnek.

Az OTP-nek ez az első szlovéniai befektetése, az SKB Bank felvásárlásával annak 99,73 százalékos tulajdonosa lett. A szlovén piacon organikus növekedést és akár további felvásárlásokat is terveznek, hosszú távon pedig 25-30 százalékos piaci részesedés elérését. Az SKB Bank vezetése helyi marad - mondta el Csányi Sándor az akvizícióról.

Az OTP vezére ezután arról beszélt, hogy a régióban már számos bankot megvásároltak, Szerbiában kettőt, továbbá Bulgáriában, Moldáviában, Romániában, Montenegróban, Albániában, Horvátországban, Ukrajnában, Oroszországban és Szlovákiában is működik leánybankjuk. Az OTP 12 közép- és kelet-európai országban van jelen. Mint most elárulta, érdeklődnek az ázsiai piac iránt.

Az OTP bankcsoport a tavalyi évben túlteljesítette az előző éves eredményeket, minden pénzügyi mutatóban jól teljesítettek az előzetes adatok szerint, a gyorsjelentést februárban teszik majd közzé. A pénzintézetnek közel 40 ezer alkalmazottja és 20 millió ügyfele van. Mint elmondta Csányi, Szlovéniában a lakossági és a vállalkozói szegmenst is tervezik erősíteni, valamint mobil applikációkkal, szolgáltatásokkal a pénzügyi szektor leginnovatívabb bankja szeretnének lenni.

Anita Stojcevska, az SKB Bank vezérigazgatója elmondta: tavaly az első kilenc hónapban 30 százalékkal több, 45,7 millió euró nettó profitot értek el az előző év azonos időszakához képest, ezt kiemelkedően jó eredménynek nevezte. Az SKB Bank Szlovénia 4. legnagyobb bankja közel 10 százalékos piaci részesedéssel. A bank beolvadása az OTP csoportba tavaly kezdődött. A bankfiókok számát nem tervezik növelni, inkább a digitális csatornákon erősítenek.

Az OTP Bank tavaly decemberben jelentette be, hogy lezárta szlovéniai tranzakcióját, ezzel a Societe Generale csoport szlovén leánybankja, az SKB Banka 99,73 százalékos részesedése, valamint egyéb leányvállalatai az OTP Bank tulajdonába kerültek.

