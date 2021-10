Az energiaválság nem sok jelét mutatja az enyhülésnek, és a fémtermelésre is hatással van. Az alumíniumipar már képtelen gyorsan reagálni az erős keresletre és a magasabb árakra, mivel a fém feldolgozása az egyik legenergiaigényesebb, valamint nagy szén-dioxid-kibocsátással jár a termelése. Így az árakat a magas energia- és karbonkvótaköltségek is az egekbe tornázzák. Európában mind az alumínium, mind a cink esetében egyre több fennakadás tapasztalható a szállításokban. A magasabb energia- és szén-dioxid-árak kettős csapást jelentenek az európai gyártók számára, mivel növelik a költségeket és szorítják az árrést.

A zavarok a különböző fémek között egyenlőtlenül jelentkeztek, és a hatásuk még nem teljesen ismert. Eddig az alumínium és a cink állt az energiaválság előterében, főként Európában és Kínában, és a kínai ágazatot is megviselik a kibocsátás-ellenőrzési intézkedések. Az LME cink ára pénteken több mint 3700 dollár tonnánkénti szintre emelkedett, miután a Glencore - a világ egyik legnagyobb termelője és feldolgozója - bejelentette, hogy további termeléscsökkentéseket hajt végre európai üzemeiben; eközben az alumínium ára továbbra is 3100 dollár/tonna felett van.

Ami a rezet illeti, a kínálati oldalra gyakorolt hatás nem volt olyan nagy, mint az alumínium és a cink esetében. Az LME-árak azonban a készletek csökkenése és a haszonkulcsok megugrása közepette visszatértek 10 000 dollár/tonna fölé. Az alacsony készletszint (a cinkhez hasonlóan) már az energiaválság kitörése előtt is régóta jellemző volt, ami támogatta a fémet a makroszintű ellenszéllel szemben - írják az ING elemzői legfrissebb jegyzetükben.

Valóban átmeneti-e az infláció?

Az energiaválság azonban tovább szította az európai inflációs vitát, és az emelkedő energiaköltségek egy ideig minden bizonnyal magasabbra fogják nyomni az áremelkedést. Eközben vita van már a Federal Reserve-ön belül, hogy valóban "átmeneti" lenne az infláció, mint azt korábban hangoztatták. A kérdés azért fontos, mert az inflációtól való félelem növelheti a fémek iránti keresletet, mivel az a felfogás az általános, hogy a fémek bekészletezése fedezetet jelent az infláció ellen, ami különösen igaz a rézre. Eközben az amerikai reálkamatlábak csökkenése, valamint az elmúlt néhány napban a kereskedelmi súlyozású dollárindex is lendületet ad a további áremelkedéseknek.

Ezenkívül a közelmúltban erősödő renminbi a Kínából származó nyersanyagok iránti keresleti várakozásokat is fokozta, és egyes fémek esetében az importarbitrázs megnyitásához vezetett. A széles körű kereskedelemmel súlyozott renminbi közel 6 százalékos emelkedést mutat. A mögöttes mechanizmus részben összefügghet a Kínában jelenleg is fennálló energiaszűkösséggel és a nagy energiavállalatoknak a politikai döntéshozók által adott megbízásokkal, hogy minden áron biztosítsák az energiaellátást erre a télre.

Vannak optimisták is a piacon

De még így is, az irányadó rézárak a májusi tonnánkénti 10 747,50 dolláros rekordmagassághoz képest 10 százalékot estek vissza. Leginkább épp a gyenge kínai ipari termelési adatok, valamint az ingatlanpiaci adósságproblémák miatt. Tehát ha valóban beindulna az ázsiai ország termelése az a rekord szint fölé vihetné a rézárakat, de a Reutersnek nyilatkozó elemzők továbbra sem számolnak ezzel.

"Jövőre a réznél medvepiaci makrogazdasági tényezők várhatók a kínai növekedés lassulása és a bányák erősödő kínálata miatt" - mondta Robin Bhar brit független elemző a hírügynökségnek. A Reuters 29 elemző medián előrejelzése alapján az év végére 9000 dolláros átlagos tonnánkénti árfolyamot vár, ami 10 százalékkal alacsonyabb a szerdai LME-s áraknál. Ez az előrejelzés még mindig 5%-kal magasabb az előző felméréshez képest.

Viszont már a mostani is magas, amit a fogyasztók meg is fognak érezni: a réz és az alumínium is nagyon gyakran használt fémek. Használják őket konzervek készítésére, telefonok, tabletek, autók, épületállványzatok gyártására, de megtalálhatók szinte minden háztartási gépben. Tehát ezen eszközök árait biztosan befolyásolni fogja a már most is magas kurzus.