Az idei év első félévében a Richter Gedeon Nyrt. (Richter) árbevétele az ukrán piac kivételével mindenhol dinamikusan emelkedett - mondta Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója az adatokat ismertető sajtótájékoztatón.

A gyógyszerszegmensben 292 milliárd forint árbevételt értek el, ami 23,3 százalékos emelkedést jelentett.

Utóbbi növekedés jelentős mérföldkőnek és rekordnak is számít - mondta a vezérigazgató. Az adózott eredmény 115 milliárd forint, ez duplájára nőtt a tavalyi év első félévéhez képest.

Gyorsjelentés A szerdán közzétett gyorsjelentés szerint az elemzői várakozásokat meghaladóan nőtt a Richter árbevétele és nyeresége az idei év második negyedévében. Az árbevétel 23,7 százalékkal 192,9 milliárd forintra, az adózott nyereség több mint duplájára, 77,1 milliárd forintra nőtt április-júniusban az előző év azonos időszakához képest. A Richter részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 9185 forint, a legalacsonyabb 6310 forint volt.

Tíz százalékos nyereségnövekedést remélnek

Kiemelte, a világgazdasági környezetben tapasztalható kihívások ellenére is kitartanak a 2022-ben kitűzött pénzügyi célok mellett - 10 százalékos bevétel- és nyereség növekedést céloztak meg. A devizaárfolyamok változásából származó rendkívüli árfolyamnyereség mellett az áremelések is hozzájárultak forgalom mind forintban, mind euróban mért növekedéséhez.

A Richter Vraylar termékének árbevétele továbbra is szilárd alapot biztosított a forgalom bővüléséhez és bekerült a világ TOP100 gyógyszerkészítménye közé. Kiemelte: az oroszországi piac továbbra is fontos a Richter számára. A rubel közelmúltban bekövetkezett erősödése egyaránt emelte az árbevétel és a fedezet szintjét is.

A központi idegrendszerre összpontosító originális K+F program végrehajtásában fontos előrelépést jelentett, hogy márciusban újabb kutatási megállapodást kötöttek az AbbVie-val. Ez pedig hozzájárult az idei második negyedév kiemelkedően magas árbevétel emelkedéséhez is.

A helyzet menedzselhető

Az ukrán helyzettel kapcsolatban megjegyezte: az elmúlt fél évben, a háború kitörése után megállt az élet, a szállítás feltételei is megváltoztak. Az Ukrajnába szállított gyógyszer mennyisége áprilisban nem érte el a háború előtti mennyiséget, a korábbi gyógyszerexport 50 százaléka körül alakult a második negyedév a háborúval sújtott országban - hangsúlyozta Orbán Gábor.

Oroszországban a forgalom jelentősen nőtt az első félévben, először is a pánik felvásárlások miatt. Ugyanakkor a cég egészét érinti az ellátási lánc zavara, melyek továbbra is fennállnak. Példaként említette, hogy hosszabbak a szállítási idők, felülmúlják a covid időszakét is, az energiaárak elszálltak, az alapanyagok beszerzése sem zökkenőmentes. Ugyanakkor a vezérigazgató szerint a helyzet kezelhető, menedzselhető, de kiszámíthatatlan.

Területi adatok

Földrajzi régiók szerint a FÁK súlya nem csökkent, 24 százalékkal nőtt a forgalom.

Magyarországon 8 százalékkal, Európában 32 százalékkal, az USA-ban 24 százalékkal egyéb piacokon pedig 12 százalékkal több terméket értékesítettek.

Kedvező irányba mozdult el minden árfolyam a Richter számára, a rubel és az amerikai dollár erősödése és a forint gyengülése is pozitívan hatott a cég árbevételére. A kiemelt terméke súlya 60 százalékot nőtt a nőgyógyászati termékeknek és az idegrendszeri termékek miatt.