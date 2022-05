A Richter Gedeon Nyrt. idén az első negyedévben 37,906 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 40,6 százalékkal nagyobb az előző év azonos időszakában elértnél. A gyógyszercég árbevétele 168,057 milliárd forint volt, 19,3 százalékkal haladta meg az előző évit a nemzetközi pénzügyi jelentési szabvány (IFRS) alapján készült, konszolidált gyorsjelentés szerint.

A gyorsjelentés értékelő sajtótájékoztatót Orbán Gábor vezérigazgató az orosz-ukrán háború hatásaival kezdte. A Richter kereskedelmi tevékenysége az ukrán piacon február 24-én megállt, új tételeket azóta sem tudtak eljuttatni az országba, sem szállítmányozó, sem biztonságos útvonal nem áll rendelkezésre. A nagykereskedelmi partnerek felé a vámraktárból indult valamennyi kiszállítás.

Oroszországban a szállítmányozás, a pénzforgalom, a helyi gyártóegység működése és a devizával kapcsolatos bonyodalmak menedzselése a társaság feladata a háború eleje óta. A fuvarozás átfutási ideje megduplázódott, a pénzforgalom bizonyos technikai változtatások eredményeként sikeresen bonyolítható - mondta Orbán Gábor.

Márciusban az orosz patikák és háztartások nagyon komoly felvásárlási hullámot generáltak a szankciós hatásoktól, hiánytól tartva, ezért jelentős kiszállításokat hajtottak végre mind volumenben, mind értékben.

Orbán Gábor szavai szerint az iparág egésze döntött úgy, hogy mind a humanitárius jog, mind a gyógyszeripar küldetése arrafelé mutat, hogy a létfontosságú készítményekkel való ellátást nem állítják meg semmilyen betegcsoport felé, "az orosz betegeket közel 70 éve szolgáljuk ki folyamatosan" - tette hozzá a vezérigazgató.

Az első negyedév kiemelten fontos eseményeként említette a március 11-i, AbbVie-vel közös bejelentést, mely szerint új, közös kutatási és licence-szerződést kötnek neuropszichiátriai betegségek kezelésére alkalmas készítmények kutatására, fejlesztésére és értékesítésére. Szavai szerint ilyen horderejű megállapodást utoljára 2004-ben kötött a Richter. Szintén a fontos események közé sorolta a Vraylar kanadai alkalmazásának bejelentését.

Az eredmények értékelésekor a vezérigazgató megemlítette a core business súlyának növekedését. A stratégiai fókuszterületek között között tovább csökkent a tradicionális termékkör súlya, ehhez képest nőni tudott a specialty portfólió, az aránya bőven meghaladja a 60 százalékot, valamint a 1,5 milliárdos pluszt eredményező devizahatást.

A forintban mért árbevétel minden régióban nőtt, a bruttó fedezet pedig az árbevételnél is jobban tudott nőni. Emelkedtek a kereskedelmi és marketing költségek, akárcsak a kutatás-fejlesztési ráfordítás, amely idén várhatóan 70 milliárdra rúg.

Orbán szerint az első negyedév vártnál jobb zárása annak köszönhető, hogy a háborús sokkot még nem tapasztalták meg az piac sajtossága miatt. A termelői és az energiaárak, bérköltség növekedése azonban folyamatosan begyűrűzik, de a hatása lehet, hogy csak évek múlva lesz érezhető a hatályban lévő, hosszú távú szerződések miatt. Ezért óvatosak és kerülik a hurráoptimizmust - mondta a vezérigazgató.

A társaság ezúttal nem adott ki februárban és most sem a szokásoknak megfelelő várakozást az idei évre.

Egy valami dereng, a tavalyi évnél nem lesz rosszabb az idei sem, ha törés nem következik be a világgazdaságban és a rubel árfolyamában

- fogalmazott Orbán Gábor

Bogsch Erik elnök hozzátette, ez az utolsó békebeli negyedév volt, a régi költségszinten beszerzett raktárkészlettel és a korábbi euró/dollár árfolyammal. Az inflációnak azonban lesznek hatásai - jelentette ki.

Az orosz helyzet alakulásával kapcsolatban feltett kérdésre Orbán Gábor úgy vélte, az elmúlt 25 évben nem volt ilyen súlyos a helyzet mint most, akár 15-20 százalékkal csökkenhet a gdp, ezért nincs is tapasztalat a következményekre nézve. A múltbeli orosz sokkok nem jelentettek jelentős exportcsökkenést volumenben, még ha a profiton nagy is volt a nyomás. Ugyan az elmúlt 10 évben az orosz ipart is fejlesztették, azonban globális beszállítások - alapanyag, szoftver -nélkül nem fog tudni működni, így akár nőhet is az importigény. A Richter orosz-ukrán kitettsége nagyon jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, jelenleg a forgalom 13 százaléka. Mindenesetre a 12 millió orosz beteg gyógyszerrel való ellátása erkölcsi kötelességünk - tette hozzá Bogsch Erik.