Orbán Gábor: A csodás számok után sem számítunk extraprofitadóra

A Richter az idei évre továbbra is tíz százalékos emelkedést vár, árfolyamhatás nélkül - mondta Orbán Gábor, a gyógyszercég vezérigazgatója az első kilenc hónap eredményeit elemezve. Szeptemberig az árfolyamhatás árbevétel szintjén 72 milliárd forintot pluszt jelentett, ez pedig a forint gyengülésének is a dollár erősödésének is köszönhető - mondta a gyógyszercég vezetője.