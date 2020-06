Rossz nap vár a tőzsdékre

Enyhe csökkenéssel nyithatnak a főbb nyugat-európai részvényindexek szerdán. A befektetőket aggasztja a geopolitikai feszültségek éleződése, illetve a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedése.

Az IG Market elemzői arra számítanak, hogy a londoni FTSE-100 mutató 16 ponttal, a frankfurti DAX-30 index 69 ponttal, a párizsi CAC-40 index 30 ponttal, a milánói FTSE MIB pedig 39 ponttal csúszhat lejjebb a nyitásban - írja az MTI.

Az európai piacok várhatóan követik az ázsiai tőzsdéket, amelyek a keddi erős emelkedés után csökkenésre váltottak a Nemzetközi Valutaalap (IMF) figyelmeztetése és a kínai-indiai határvillongások, illetve az észak- és dél-koreai viszály fellángolása miatt. Gita Gopinath, az IMF főközgazdásza egy blogbejegyzésben arra figyelmeztetett, hogy az áprilisi világgazdasági előrejelzéshez képest sokkal nagyobb mértékben esik vissza a gazdaság teljesítménye, ahogy az 1930-as évek nagy világgazdasági válsága óta először a fejlett és a feltörekvő piacok is recesszióba jutottak.

Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, az OTP árfolyamában 12 ezer forintnál fontos ellenállási szint húzódik, amely már kedden is megállította a bankpapír emelkedését. A Mol továbbra is szűk sávban, 1920 és 2000 forint között mozog. A Richter jegyzése 7 ezer forint felett zárt, ha tartani tudja ezt a szintet, akkor folytatódhat az emelkedés a 7150 forintos szint irányába. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is a 380-400 forintos sávban mozoghat.

Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,65 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 0,27 százalékos mínuszban, míg az ausztráliai S&P/ASX 200 0,45 százalékos pluszban közeledett a záráshoz.

A sanghaji tőzsde fő mutatója, a Shanghai Composite 0,15 százalékos, a sencseni börze fő mutatója, a Shenzhen Component Index pedig 0,35 százalékos mínuszban állt zárás előtt bő egy órával. Ugyanekkor Hongkongban 0,05 százalékos, Mumbaiban pedig 0,29 százalékos veszteségben állt a vezető tőzsdeindex.

globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken.

Az augusztusi szállítású Brent hordónként 1,17 százalékos mínuszban, 40,48 dolláron, a júliusi szállítású WTI pedig 1,67 százalékos veszteségben, 37,74 dolláron forgott közép-európai idő szerint reggel háromnegyed nyolckor.

Az azonnali jegyzésekben az arany unciánkénti ára 0,03 százalékkal, 1727,46 dollárra, az augusztusi szállítású aranyé pedig 0,01 százalékkal 1736,65 dollárra nőtt a New York-i árupiacon.

Kedden Londonban 2,94 százalékos, Frankfurtban 3,39 százalékos, Párizsban pedig 2,84 százalékos pluszban zárt a tőzsde. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 2,90 százalékkal, az FTSE Eurofirst pedig 300 index 2,89 százalékkal, míg az euróövezeti EuroStoxx50 3,39 százalékkal emelkedett.

New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 2,04 százalékos, az S&P 500-as mutató 1,90 százalékos, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,75 százalékos pluszban fejezte be a napot.