Rossz napja volt az OTP-nek

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 492,56 pontos, 1,51 százalékos csökkenéssel, 32 217,99 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek azt mondta, jó hangulatban indult a kereskedés, délutánra azonban - főleg az amerikai piacnyitás után - a hangulat megfordult, és elromlott.

A BÉT mínuszban fejezte be a napot, a leggyengébben az OTP teljesített. A bankrészvény árfolyama közelíti a 8 ezer forintos szintet, amit még nem lépett át, ám ha így folytatódik a tendencia, akkor tovább csökkenhet. A vezető elemző szerint az OTP rossz szerepléséhez hozzájárulhatott a magyar bankok leminősítése is. Vannak azonban más faktorok is, például hogy még nem tudni, hogyan alakul a magyar gazdaságvédelmi terv. Továbbá, a bank jelentős kelet-európai kitettsége most hátrányként jelenhet meg - mutatott rá.

A Moody's Investors Service több európai bankrendszer kilátását is negatívra módosította csütörtökön, a döntést azzal a várakozásával indokolva, hogy a koronavírus okozta járvány kedvezőtlen hatást gyakorol e bankrendszerek működési környezetére. A nemzetközi hitelminősítő intézkedése a magyar, a norvég, a finn és a portugál bankrendszer kilátását stabilról, a szlovák bankrendszerét pozitívról változtatta negatívra.

A forint árfolyama 350 forint alá is benézett, a BÉT zárásakor 350,92 forinton jegyezték az euróval szemben.

Az európai indexek a nap folyamán voltak pluszban és mínuszban is. A BÉT zárása előtt például a német DAX index 0,3 százalékos pluszban volt. Az amerikai indexek vegyes képet mutatnak, a Dow Jones index 0,5 százalékos mínuszban, de például a Nasdaq 1,4 százalékos pluszban tartózkodott a magyar piac zárása előtt.

A Mol 10 forinttal, 0,49 százalékkal 2020 forintra gyengült, 2,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 375 forinttal, 4,46 százalékkal 8025 forintra esett, forgalmuk 14 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 1 forinttal, 0,27 százalékkal 367 forintra erősödött, forgalma 295,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,47 százalékkal 6350 forintra nőtt, forgalmuk 2 milliárd forintot ért el.