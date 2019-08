Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rossz számokat közölt a Cisco

Az amerikai-kínai háború következményeként az elemzők által vártnál gyengébb eredményeket jelzett előre a folyó negyedévre a Cisco Systems amerikai multinacionális vállalat, amire meredek zuhanással reagált árfolyama a New York-i tőzsdén - írja az MTI.

A Cisco Systems - amely fogyasztói elektronikai berendezéseket, hálózati eszközöket, hang-, illetve kommunikációs technológiát és szolgáltatásokat tervez és értékesít - a szerdai tőzsdezárás után közzétett beszámolójában azt közölte, hogy 2020-as pénzügyi éve július 28-án kezdődött első negyedévében zéró és 2 százalék közötti mértékben emelkedhet, a 13,07 milliárd és 13,33 milliárd dollár közötti sávban lehet majd összbevétele, a kiigazított nyeresége pedig részvényenként 80 centre rúghat.

Elemzők 13,40 milliárd dolláros bevétel mellett 82 centes részvényenkénti nyereségre számítottak.

A Cisco a Kínából importált termékekre kivetett amerikai pótvámok mellett azzal magyarázta a lanyha üzletmenetet, hogy az állami tulajdonú kínai vállalatok megszüntették vásárlásaikat, tendereiken már be sem fogadják a Cisco pályázatait, helyette hazai vállalatoktól szerzik be a szükséges berendezéseket.

A Cisco a Dow Jones ipari átlag egyik komponense, árfolyama 4 százalékkal, 50,61 dollárra esett szerdán. Tőzsdenyitás előtt 2 órával 8,61 százalékos mínuszban forgott New Yorkban az elektronikus kereskedésben.

A július 27-én végződött három hónapban - a 2019-es pénzügyi év utolsó negyedében - a Cisco bevételei éves összevetésben 4,5 százalékkal 13,43 milliárd dollárra nőttek. Elemzők 13,39 milliárd dollárt vártak.

Ugyanakkor a nyereség 2,2 milliárd dollárra, részvényenként 51 centre süllyedt az egy évvel korábbi 3,8 milliárd dollárról, részvényenként 81 centről. Az egyszeri tételeket nem számolva részvényenként 83 cent volt a nyereség, meghaladta az elemzők által várt 82 centet.

Jóllehet a kínai eladások erősen csökkentek, a Cisco negyedik negyedéves bevételének elenyésző részét, 3 százalékát tették ki. Így a nagy partnerektől, különösen Nagy-Britanniából, érkező megrendelések lassuló növekedése is hozzájárult ahhoz, hogy a folyó negyedévre a vártnál kisebb bevételt jelezzen előre a Cisco. A vállalat haszonkulcsainak csökkenésére is számít, amit azzal indokolt, hogy a kínai árukra kivetett amerikai pótvámok hamarosan éreztetni fogják hatásukat az ő termékeiben is.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!