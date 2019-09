Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rossz volt a hangulat Budapesten

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 316,71 pontos, 0,77 százalékos csökkenéssel, 40 800,21 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 7,1 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest - írja az MTI.

A Mol 28 forinttal, 0,93 százalékkal 2978 forintra gyengült, 993,5 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 1,94 százalékkal 12 650 forintra esett, forgalmuk 4,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 0,50 forinttal, 0,11 százalékkal 435,50 forintra erősödött, forgalma 201,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 74 forinttal, 1,50 százalékkal 4994 forintra nőtt, forgalmuk 1,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4303,70 ponton zárt hétfőn, ez 24,98 pontos, 0,58 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.

A piacok egész nap negatív tartományban voltak. Az európai börzék kisebb mínuszban kezdtek, ami dél körül teljesedett ki. A német DAX index közel 200 pontos mínuszban is volt, a BÉT zárása előtt mínusz 140 ponton állt. A magyar piac fokozatosan esett, a blue chipek külön utat jártak be. A Richter például a nap elején volt lejjebb, 4960 forintról 4914-re csükkent, zárásra azonban a nap eleji érték fölé küzdötte magát - mondta Baráth Tibor, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője.

A nap hangulatát a hétvégi sikertelen amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások határozták meg. Emellett Európából rossz beszerzésimenedzser-index adatok érkeztek, nemcsak a feldolgozóipari, hanem a szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexek is rosszabbak lettek a vártnál. Az adatokból arra lehet következtetni, Németország recesszióban van, Franciaországban pedig jelentősen lassult a növekedés - mondta.

Kiemelte, hogy a forint újabb történelmi mélypontra esett az euróval szemben, aminek a vezető üzletkötő szerint a nemzetközi hangulat mellett most magyar oka is van. Ez pedig, hogy miután a Magyar Nemzeti Bank (MNB) revideálta a tavalyi folyó fizetési mérleget, annak egyenlege a korábban kalkulált félmilliárd eurós plusszal szemben hiányt mutat. Tavaly az egyenleg "forintjavító" hatású volt, most nem.

