A rubel a hét közepén ismét erősödni kezdett, miután két nap szünet után kinyitott a moszkvai tőzsde, s ezzel idén már 11 százalékkal került feljebb árfolyama a dollárral szemben az év eleje óta. Ezzel lekörözte a brazil reált is és a legjobban teljesítő fő deviza lett abból a 31-ből amelynek árfolyamát rendszeresen követi a Bloomberg - írja a hírügynökség. Az offshore rubel valamivel ennél is jobban drágult.

Az orosz deviza idei nyeresége jórészt annak köszönhető, hogy az orosz kormány egy csomó szigorú intézkedést vezetett be az árfolyam védelme érdekében, miután az ország Ukrajna elleni katonai agressziójára válaszul a nyugati országok komoly szankcióval sújtotta az orosz gazdaságot. Az erre való első reakció az orosz deviza látványos mélyrepülése volt. A legfontosabb korlátozó intézkedés az volt, hogy Moszkva kényszerített az exportőröket, adják el idegen devizából meglévő készleteiket és csak rubelben fogadjanak el fizetést a szállításokért, többek között a földgázért is.

Az orosz rubel és a brazil reál dollár árfolyama Kép: stooq.com

Ugyanakkor a megkérdezett szakértők egy része szerint a rubel erősödés nem teljesen fedi a valóságot, ugyanis nagyon sok devizakereskedő cég felfüggesztette az orosz devizával való kereskedést, s épp ezért a monitorokon megjelenő árakon nem lehet igazán devizapiaci üzletet kötni a valóságban. Ennek ellenére a rubel szereplése egyedülálló, a múltban ugyanis a hasonló tőkekorlátozást bevezető országoknak nem sikerült hasonló intézkedésekkel meggátolni devizájuk gyengülését. Az elmúlt években jó példa erre Argentína és Törökország, ott a peso és a líra új mélypontra zuhant és nem is tért magához. Ugyanakkor utóbbi két országot nem sújtottak olyan típusú szankciók, amelyek miatt gyakorlatilag megszűnt volna az országba irányuló import, s így külkereskedelmi mérlegük sem lett egy csapásra masszívan pozitív.

Abban, hogy a rubel át tudta venni a vezető szerepet eközben szerepet játszott a brazil monetáris politika változása is. Miután 2021 elején az irányadó kamatot 1,075 százalékkal megemelték, az ország monetáris politikájának irányítói jelezték, hogy lassítanak az emelések ütemével, sőt hamarosan befejezik a szigorító ciklust. Pár a dollár és a reál között lévő kamatkülönbözet elég magas marad így is, azonban folyamatosan csökkenhet azzal, hogy az amerikai Fed is kamatemeléseket hajt végre.