A kínai Shimao Group kínai ingatlanfejlesztő nem teljesítette egy 1 milliárd dolláros offshore kötvény vasárnap esedékes kamat- és tőkefizetését, ami a legújabb csapás a kínai ingatlanpiacra – írja a Reuters.

Az ázsiai ország ingatlanszektora sokak szerint időzített bombaként ketyeg. Tavaly az egész piacot majdnem beborította a 300 milliárd dolláros adóssághegyet görgető Evergrande részleges fizetésképtelensége. A társaság válsága 2021 nyarán kezdődött: ekkor derült ki, hogy az építőanyagok drágulása miatt, valamint a Ponzi-sémára épülő, piramisjátékszerű finanszírozási modellje elérte azt a pontot, hogy a régebbi belépőket, befektetőket már nem tudják fizetni. Az év végi hónapokban sorra mulasztották el kötvényfizetési határidőiket, januárban már technikai fizetésképtelenségbe kerültek, aztán nagyon nehezen az Evergrande sikeresen reorganizálta adósságait, valamilyen módon tudott pénzt szerezni.

Viszont már akkor látszott, hogy a széthitelezett Fantasia Group és a Shimao is válságba kerülhet. Utóbbi most komoly bajban is van. A vállalat nem tudta kifizetni a Szingapúri Tőzsdén jegyzett szenior kötvényének összesen 1,023 milliárd dollárnyi tőke- és kamatösszeget a hitelezőknek - közölte a fejlesztő a hongkongi tőzsdén vasárnap benyújtott bejelentésében, "az adósság refinanszírozásával kapcsolatos piaci bizonytalanságokra" és "kihívást jelentő működési és finanszírozási feltételekre" hivatkozva.

A 4,750%-os kamatlábú kötvény idén július 3-án járt le. A fejlesztő nem kapott értesítést hitelezőitől a törlesztés felgyorsításáról, ami arra utal, hogy az adóstulajdonosok nem indítottak végrehajtási intézkedéseket.

Egyelőre haladékot kapott a Shimao

A Shimao az Admiralty Harbour Capital pénzügyi tanácsadót és a Sidley Austin jogi tanácsadót bízta meg a likviditási válság kezelésének értékelésével és feltárásával.

Eközben a két szindikált adósságának hitelezői beleegyeztek, hogy a pénzszűkében lévő kínai fejlesztőnek türelmi időt adjanak.

A Shimao közölte, hogy írásos támogatói nyilatkozatot kapott a hitelezők többségétől a 2018-ban és 2019-ben megállapodott két szindikált hitelről, amelyekben a HSBC a kettős devizahitelek vezető közvetítőjeként járt el.

A hitelezők, akik "általánosságban támogatják, hogy a vállalat folytassa a megállapodás lehetőségének feltárását és egy lehetséges szerkezetátalakítás végrehajtását az érintett érdekeltekkel", a bejelentés szerint hajlandóak lehetővé tenni a Shimao számára, hogy minimális fennakadással folytassa az üzletmenetet.