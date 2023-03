Nem érhette teljesen váratlanul a piaci szereplőket a múlt hét végén bekövetkezett amerikai bankcsőd, szakértők már régóta arra figyelmeztetnek, hogy a Fed több mint egy éve tartó folyamatos kamatemelései miatt előbb-utóbb a pénzügyi rendszernek lesznek sérülékeny szereplői. Azok, akik a nulla-közeli kamatszintekre berendezve építették fel üzleti modelljüket, és ezek a szereplők most az emelkedő kamatszint miatt bajba kerülnek. A Silicon Valley Bank problémáját pont ez okozta, a néhány évvel ezelőtt elképesztő tempóban felé irányuló tőke egy jelentős részét hosszabb lejáratú amerikai állampapírokba fektette, amelyek árfolyama különösen érzékenyen reagált a kamatemelések egy évvel ezelőtti megindulására.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a lehető legszigorúbb arcát mutatta akár még egy héttel ezelőtt is. Jerome Powell Fed elnök alig egy hete jelezte, hogy akár a korábban becsültnél gyorsabb ütemben is emelhetik a kamatokat és az emelési ciklus teteje magasabb is lehet. A piac azonban a határidős jegyzések alapján mostanra már ismét azzal számol, hogy lassabb lesz a kamatemelés, sőt év vége felé már az irányadó ráta csökkentésével leszel foglalva a Fed.

A Reuters tudósítása szerint a Goldman Sachs közgazdászai úgy látják, a Fed nyíltpiaci bizottságának következő, március 21-22-én esedékes ülésén a korábban várttal ellentétben már nem kerül sor a további kamatemelésre. Még akkor sem, hogyha látszólag a hétvégén sikerült a SVB és a Signature Bank betéteseinek megmentésével átmenetileg kezelni a problémát.

Gyorsan fordult a hangulat



Azt, hogy a piac mennyire átértékelte hirtelen a helyzetet jól mutatja, hogy a kétéves amerikai kincstárjegyek hozama három nap alatt 18 bázisponttal, 4,34 százalékra esett. Ez 1987 októbere, a fekete hétfő óta a legnagyobb csökkenés ilyen rövid időszak alatt - mutatott rá a Bloomberg. A kétéves hozam múlt szerdán emelkedett 5 százalék fölé reagálva, Powell korábbi, szigorítást vízionáló beszédére. Mindenesetre az amerikai monetáris politika irányítói nincsenek könnyű helyzetben, hiszen folyamatosan próbálják hűteni az amerikai gazdaságot és leszorítani az inflációt, miközben a befektetők egyre inkább aggódnak amiatt, hogy ezzel recesszióba taszítja az országot miközben a kockázatosabb eszközök árfolyama teljesen összeomlik.

A piac nagy része egyébként nem a kamatemelések szüneteltetésére, hanem inkább azok lassítására fogad. A határidős jegyzések alapján most a legtöbben egy 25 bázispontos szigorítást tartanak a legvalószínűbbnek a jövő héten esedékes ülésen. Így látja a helyzetet Michael Feroli, a JP Morgan elemzője is. Ő már a bankcsőd előtt is úgy gondolta, hogy egy további 50 bázispontos szigorítás meggondolatlan lépés lenne.

Az, hogy bankcsődök idején a Fed befejezi a szigorítást, vagy legalábbis szünetet tart benne, nem lenne egyedülálló lépés az intézmény történetében. Különösen úgy, hogy az amerikai pénzügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője újságíróknak azt mondta, szerintük vannak még olyan pénzintézetek, akik a csődbe ment SVB-hez és a Signature Bankhoz hasonló helyzetben vannak.